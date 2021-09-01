26-летняя модель сделала почти 600 татуировок – как она теперь выглядит (видео)

26-летняя модель сделала почти 600 татуировок / Фото: скриншот

Останавливаться девушка не собирается, хотя и свободного места на теле почти не осталось. Действительно ли модели нравится ее внешний вид? И на что именно она успела потратить 70 тысяч долларов – далее в материале.

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Австралийка забила татуировками 98% тела

Красивая блондинка со стройной фигурой и идеальной кожей. По крайней мере такой вид Эмбер Люк имела несколько лет назад. Сейчас 26-летняя австралийка сама на себя не похожа.

Нос – чуть ли не единственная часть тела, где почти нет татуировок. Ведь сегодня в Эмбер 98% тела, учитывая интимные места, уже покрытые черными рисунками.

И чего на ней теперь сегодня только не увидишь – череп, животные, цветы. Поэтому и псевдоним для работы в модельном бизнесе себе выбрала несколько необычный – Девушка-дракон.

Сама Эмбер свои татуировки комментирует так:

На моем теле, пожалуй, около 600 татуировок, учитывая мои забитые белки глаз.

Безопасно ли для здоровья делать много татуировок – отвечает врач

Врач-терапевт, профессор кафедры терапии УВМА Марьяна Селюк говорит, что татуировки плохо влияют на организм человека:

Потовыделение, вода, электролиты, выведение токсинов – все эти свойства нивелируются в человека, который имеет татуировки. Глаза – очень деликатный орган. Могут быть разные последствия – воспалительные процессы, потеря зрения.

Зачем люди делают так много татуировок

Впрочем, австралийка Эмбер Люк настолько увлеклась изменением своей внешности, даже раздвоила себе язык и добавила драгоценности на зубы – скобы с золота в 18 карат с настоящими бриллиантами!

Не исключено, что девушка хочет стать известной, как уже покойная канадская модель Рек Дженест, по прозвищу Зомби-бой. Ведь все его тело было покрыто татуировками в виде скелета человека.

Он был настолько популярным, что в своем клипе его снимала даже эпатажная Леди Гага. Сейчас же одним из самых известных татуированных моделей среди мужчин является британец Эндрю Ингланд. У него чистыми остались пока ступни, ладони и лицо.

А среди женщин популярностью у фотографов пользуется канадка Мэдисон Скай. Хотя ее тело только наполовину покрыто татуировками.

Тем временем украинская топ-модель получила награду в Каннах. Что о ней известно.