Українська топ-модель отримала нагороду в Каннах. Що про неї відомо

Наталія Гоцій стала кращою лайфстайл блогеркою за версією World Influencers & Bloggers Awards, яка відбулася в Каннах

Топ-модель Наталія Гоцій отримала нагороду World Influencers & Bloggers Awards в Каннах / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

У рамках 74-го Каннського кінофестивалю відбулася церемонія нагородження премії World Influencers & Bloggers Awards. Однією з переможниць стала українська топ-модель Наталія Гоцій – її визнали найкращою інфлюенсеркою в категорії lifestyle.

У своєму Instagram-профілі, на який зараз підписано понад 170 тисяч користувачів, Гоцій опублікувала фото з нагородою.

Як же я щаслива представляти Україну на World Influencers & Bloggers Awards! Номінація lifestyle bloger – наша!, – написала в пості Наталія.

Хто така Наталія Гоцій

Наталія Гоцій – топ-модель і телеведуча, переможниця конкурсу Ford Models Supermodel of the World в 2004 році.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Гоцій співпрацювала з журналами Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, ELLE, була лицем ароматів Yves Saint Laurent і Carolina Herrera.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Українка виходила на подіум у показах Valentino, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

У 2007 році Наталія Гоцій потрапила в скандал – її фото з показу Guy Laroche використали у статті про моделей, хворих на анорексію. Тоді ж українка, яка на той момент при зрості в 180 см важила 47 кг, зазнала критики і булінгу з боку громадськості.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Зараз вона активно веде свій блог в Instagram, бере участь в колабораціях з брендами і фотосесіях. У Наталії Гоцій також є двоє синів від бізнесмена Руслана Нижника, з яким вона розлучилася у 2009 році.

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