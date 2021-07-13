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Українська топ-модель отримала нагороду в Каннах. Що про неї відомо

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 липня, 09:44
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Наталія Гоцій стала кращою лайфстайл блогеркою за версією World Influencers & Bloggers Awards, яка відбулася в Каннах
Топ-модель Наталія Гоцій отримала нагороду World Influencers & Bloggers Awards в Каннах
Топ-модель Наталія Гоцій отримала нагороду World Influencers & Bloggers Awards в Каннах / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

У рамках 74-го Каннського кінофестивалю відбулася церемонія нагородження премії World Influencers & Bloggers Awards. Однією з переможниць стала українська топ-модель Наталія Гоцій – її визнали найкращою інфлюенсеркою в категорії lifestyle.

У своєму Instagram-профілі, на який зараз підписано понад 170 тисяч користувачів, Гоцій опублікувала фото з нагородою.

Як же я щаслива представляти Україну на World Influencers & Bloggers Awards! Номінація lifestyle bloger – наша!, – написала в пості Наталія.

Хто така Наталія Гоцій

Наталія Гоцій – топ-модель і телеведуча, переможниця конкурсу Ford Models Supermodel of the World в 2004 році.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Гоцій співпрацювала з журналами Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, ELLE, була лицем ароматів Yves Saint Laurent і Carolina Herrera.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Українка виходила на подіум у показах Valentino, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Gucci, Christian Dior.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

У 2007 році Наталія Гоцій потрапила в скандал – її фото з показу Guy Laroche використали у статті про моделей, хворих на анорексію. Тоді ж українка, яка на той момент при зрості в 180 см важила 47 кг, зазнала критики і булінгу з боку громадськості.

Наталія Гоцій / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Зараз вона активно веде свій блог в Instagram, бере участь в колабораціях з брендами і фотосесіях. У Наталії Гоцій також є двоє синів від бізнесмена Руслана Нижника, з яким вона розлучилася у 2009 році.

Про зірок, які стали блогерами, дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, на чому заробляють мільйони українські блогери і чому їм стільки платять.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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