18-річна екоактівістка Грета Тунберг знялася зі своїм конем для обкладинки Vogue (фото)

Знаменита шведка стала героїнею дебютного номера Vogue Scandinavia. Вона розповіла про свій вплив на підлітків у всьому світі і негативні наслідки індустрії моди для планети

/ Фото: Vogue

Журнал Vogue Scandinavia випустили свій перший номер. Головною героїнею обкладинки стала Грета Тунберг, знаменита шведка, яка раніше пішла атакою на зірку тенісу . Для дебютного номеру 18-річна екоактівістка знялася разом зі своїм конем по кличці Стренгур.

В інтерв'ю виданню Грета розповіла про свою позицію в боротьбі з глобальним потеплінням, про Дональда Трампа і тому, як стала голосом покоління.

/ Фото: Vogue

Тунберг вважає, що індустрія моди вимагає негайних змін, а всі ініціативи брендів і дизайнерів у сфері екології вважає пустою балаканиною.

Індустрія моди вносить величезний внесок в кліматичну і екологічну катастрофу, не кажучи вже про її згубний вплив на незліченну кількість робочих і спільнот, яких експлуатують по всьому світу, щоб люди могли насолоджуватися швидкою модою, яку багато хто вважає одноразовою – розповіла Грета.

За словами Тунберг, зараз створюється враження, що індустрія моди бере на себе відповідальність за екокатастрофу, витрачаючи фантастичні суми на рекламні кампанії, в яких пропагується екологічність, етичність, кліматична нейтральність і багато інших популярних напрямків усвідомленого споживання.

/ Фото: Vogue

Насправді ж, все це добре спланований піар. Активістка вважає, що неможливо масово виробляти одноразовий одяг і при цьому бути стійким.

/ Фото: Vogue

Нагадаємо, за останні 3 роки Грета Тунберг стала самим впізнанним підлітком в світі . Вона закликає світових лідерів зупинити кліматичну кризу, стала голосом поколінь для мільйонів людей. До слова, шведка досі не має середньої освіти.

/ Фото: Vogue

Дивіться в ролику, як Грета отримала альтернативу Нобелівської премії :

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