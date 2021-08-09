10 образів літнього німця, який носить спідниці і підбори. Ні, він не гей

61-річний Марк Брайан став популярним в Instagram завдяки своїм образам. Він одружений, любить спорт і красиві автомобілі, а на роботу надягає жіночий одяг

/ Фото: instagram.com/markbryan911/

Марк Брайан – 61-річний німець, який носить спідниці і підбори. Всупереч стереотипам, чоловік гетеросексуальний, щасливо одружений, має багатодітну сім'ю і виховує чотирьох онуків. Як розповідає сам Марк, він любить спортивні автомобілі, красивих жінок і футбол.

Марк живе в невеликому містечку в Німеччині і працює інженером. Вперше він надів спідницю в 2016 році на роботу. Тоді він дуже сильно переживав, як суспільство поставиться до його нового стилю. Але незабаром Марк зрозуміла, що оточуючим абсолютно все-одно у що він одягнений, а більшість навіть не звертають на це увагу.

Сторінка Марка Брайана з його запаморочливими луками користується популярністю – на нього підписано вже понад 540 тисячі людей. Він вже встиг знятися для Vogue та інших глянцевих видань, а також стати героєм реклами бренду Хлої Кардашян Good American.

Носити жіночий одяг чоловік став заради того, щоб довести, в сучасному світі гендер не має значення. Судячи ж з його аккаунту в Instagram, туфель і нарядів у Марка явно більше ніж у багатьох жінок. Ми вибрали 10 найефектніших луків блогера.

Дивіться в ролику про чоловічий стиль:

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