10 образов пожилого немца, который носит юбки и каблуки. Нет, он не гей

61-летний Марк Брайан стал популярен в Instagram благодаря своим образам. Он женат, любит спорт и красивые автомобили, а на работу предпочитает надевать женскую одежду

Марк Брайан / Фото: instagram.com/markbryan911/

Марк Брайан – 61-летний немец, который носит юбки и каблуки. Вопреки стереотипам, мужчина гетеросексуален, счастливо женат, имеет многодетную семью и воспитывает четырех внуков. Как рассказывает сам Марк, он любит спортивные автомобили, красивых женщин и футбол.

Марк живет в небольшом городке в Германии и работает инженером. Впервые он надел юбку в 2016 году на работу. Тогда он очень сильно переживал, как общество отнесется к его новому стилю. Но вскоре Марк поняла, что окружающим абсолютно все-равно во что он одет, а большинство даже не обращают на это внимание.

Страничка Марка Брайана с его умопомрачительными луками пользуется популярностью – на него подписано уже более 540 тысяче человек. Он уже успел сняться для Vogue и других глянцевых изданий, а также стать героем рекламной кампании Хлои Кардашьян Good American.

Носить женскую одежду мужчина стал ради того, чтобы доказать, в современном мире гендер не имеет значения. Судя же по его аккаунту в Instagram, туфлей и нарядов у Марка явно больше чем у многих женщин. Мы выбрали 10 самых эффектных луков блогера.

Смотрите в ролике о мужском стиле:

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