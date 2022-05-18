10 мемів про курйози дівчат, які складно зрозуміти чоловікам

10 мемів про типових дівчат / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми продовжуємо покращувати настрій кожному добіркою мемів. Нещодавно дивували ТОП-10 мемами про рутину всіх людей, а сьогодні – покажемо жарти про курйози дівчат, які "супроводжують" багатьох сильних та незалежних. Якщо ви обирали поспати замість вечірки чи хотіли букет піонів та водночас злилися на свого хлопця, бо той не здогадувався про потаємне бажання, то меми нагадають ваше життя.

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