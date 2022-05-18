10 мемов о курьезах девушек, которые сложно понять мужчинам

10 мемов о типичных девушках / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы продолжаем улучшать настроение каждому подборками мемов. Недавно удивляли ТОП-10 мемами о рутине всех людей, а сегодня – покажем шутки о курьезах девушек, которые "сопровождают" многих сильных и независимых. Если вы выбирали поспать вместо вечеринки или хотели букет пионов, и одновременно злились на своего парня, который не догадывался о сокровенном желании, то мемы напомнят вашу жизнь.

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