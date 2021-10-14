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Бьюти-полка редактора: 4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
14 октября, 11:23
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Натуральные ингредиент и чудодейственность. Разбираемся, на сколько это так и рассказываем о личном опыте использования корейских бьюти-средств
Топ средств корейской косметики, которые можно рекомендовать
Топ средств корейской косметики, которые можно рекомендовать / Фото: unsplash.com, bentoncosmetic.com.ua

Корейская косметика покорила мир всего 6 лет назад. В 2015 году была изобретена 10-ступенчатая процедура ухода за кожей лица, а уже в 2017 понятие K-beauty совершило экспансию на международный рынок. Несколько дней назад слово K-beauty, которое обозначает бьюти-продукты Южной Корее, внесли в Оксфордский словарь.

Секрет корейской косметики в том, что она включает натуральные ингредиенты, среди которых зеленый чай, вулканический пепел, муцин улитки, свиной коллаген, пчелиный яд, экстракт морской звезды и ослиное молоко.

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Но так ли всемогуща эта чудо-косметика, как о ней говорят. Ученые все еще выясняют, как на самом деле "работают" эти бьюти-продукты, а косметологи утверждают, что нет. При этом уточняют, что среди этих косметических продуктов встречаются и хорошие, как и у любого другого западного бренда.

Специалисты рассказывают, что в основном средства корейской косметики сосредоточены на увлажнении, мягком выравнивании тона, сиянии и защите. Они же не справятся с морщинами или подтяжкой лица.

В этом обзоре я собрала 4 находки K-beauty, которые заняли важное место на моей бьюти-полке.

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Тканевая маска с муцином улитки и пчелиным ядом Benton

Первый продукт в моей косметичке из Южной Кореи, в который я влюбилась с первого раза. Эти маски несколько лет назад посоветовала косметолог. Во-первых, ее тканевая основа изготавливается из гипоаллергенного материала. Эта ткань сильно пропитана концентрированной сывороткой, в состав которой входят: экстракт муцина улитки, яд пчел и вода из листьев китайской камелии.

Как рассказывала выше, каких-либо изменений за годы пользования с мимическими морщинами я не заметила. Но эта маска прекрасно увлажняет кожу лица, отбеливает и придает свежесть.

Тканевая маска с муцином улитки и пчелиным ядом Benton (650 грн)
Тканевая маска с муцином улитки и пчелиным ядом Benton (650 грн) / Фото: Сегодня, bentoncosmetic.com.ua

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Совет: любые тканевые маски лучше использовать в лежачем состоянии. Плюс – если поверх такой маски делать массаж роллером, лицо будет выглядеть более отдохнувшим.

Безсульфатный шампунь для волос Triplex Natural, La'dor

Стоит знать, что шампуни и кондиционеры являются щелочными продуктами с pH 7,0 – 8,0. А естественный уровень pH кожи головы находится диапазон от 4,5 до 5,5. Такая разница может привести к чрезмерной сухости волос и появлению секущихся кончиков.

Органический шампунь La’dor мне понравился тем, что имеет нейтральный pH. В его составе отсутствуют сульфаты, парабены и силикон. Благодаря комплексу натуральных ингредиентов, среди которых масла лаванды и чайного дерева, волосы стают шелковистыми и мягкими.

Безсульфатный шампунь для волос Triplex Natural, La'dor (158 грн и 414 грн)
Безсульфатный шампунь для волос Triplex Natural, La'dor (158 грн и 414 грн) / Фото: Сегодня, eva.ua

Каких-то особенных чудес после его использования я не увидела. Но со своей главной задачей он справляется на отлично.

Успокаивающий и увлажняющий гель Aloe 99%, Holika Holika

Миниатюра этого геля привлекла мое внимание перед поездкой за границу два года назад в популярной сети товарами для красоты и ухода. Удобный для поездок мини-формат, адекватная цена и обещания производителя о натуральном составе из 99% сока алоэ и растительных экстрактов.

На этикетке средства указано, что это универсальный гель, который подходит для всех типов кожи, его можно использовать как крем для лица и тела, как базу под макияж, а также он будет эффективен при ожогах и комариных укусах.

Успокаивающий и увлажняющий гель Aloe 99%, Holika Holika, 99 грн (Watsons)
Успокаивающий и увлажняющий гель Aloe 99%, Holika Holika, 99 грн (Watsons) / Фото: Сегодня

В основном этот гель я использую в качестве дополнительного увлажнения кожи тела. В результате кожа действительно после него становится нежной и увлажненной. Плюсом было то, что он не вызывает аллергических реакций.

Корректирующий липолитический термогель Vela Shape Resculpting Gel

Сразу оговорюсь, проблем с лишним весом у меня никогда не было, поэтому об эффекте похудения не скажу. Да и фактов, доказанных учеными или докторами, что чудо-крем может уменьшить жировые отложения, нет.

Все же, бороться с целлюлитом приходится многим, даже обладательницам стройной фигуры. Закрыть глаза на эти неровности кожи и принимать себя такой, какой есть – высшая форма, к которой мне еще далеко.

Корректирующий липолитический термогель Vela Shape Resculpting Gel (124 грн)
Корректирующий липолитический термогель Vela Shape Resculpting Gel (124 грн) / Фото: ramosu.com.ua

Этот гель, как и многие аналоги, прекрасно справился с задачей на проблемных зонах, бедрах и ягодицах. Признаки целлюлита ушли через полтора месяца регулярного использования, кожа стала гладкой, прорисовался силуэт.

Стоит отметить, многие специалисты сходятся во мнении, что корейская косметика – это всего лишь хороший маркетинг. А для того, чтобы найти действительно хорошие косметические средства, нужно только время, советы специалистов и индивидуальных подход.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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