Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Ивана Купала-2021: действенные обряды для незамужних девушек

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 июля, 18:20
Копировать ссылку
Во время празднования Ивана Купала полезно делать различные обряды для незамужних девушек и женщин
Обряды на Ивана Купала
Обряды на Ивана Купала / Фото: Depositphotos

В ночь с 6 на 7 июля празднуют Ивана Купала. Обряды в эту ночь связанны с водой, огнем и целебными травами. Считается, что на праздник Купала вода сочетается браком с огнем, и поэтому особенно важны ритуальные действия в этот период для незамужних девушек и женщин. Предлагаем вашему вниманию народные традиции и обряды на Ивана Купала-2021.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Читайте также:

Ивана Купала-2021: обряды для незамужних

  • Сплетите венок из душистых трав и полевых цветов и бросьте его плыть по воде. Считается, что в той стороне, куда поплывет венок, или возле того берега, к которому он пристанет, живет ваш суженый.
  • Особенно хорошо прыгнуть в воду, чтобы венок с головы поплыл по воде. Добрый знак на Ивана Купала, когда во время этого обряда венок не утонул, а поплыл. Направление его движения укажет, откуда сватов ждать.
  • Купание – один из главных обрядов Ивана Купала. Считается, что в эту ночь вода поможет девушке стать более красивой.
  • Еще один обряд на Ивана Купала, который связан с водой – это умывание росой. Такой обряд также считается своеобразным лайфхаком для красоты женщины. Особо запасливые могут собрать купальскую росу в бутылочку. Считается, что такая вода помогает избавиться от угрей, а кожа становилась нежной.

Читайте также:

  • На Ивана Купала хорошо попарится в бане или сауне с вениками из душистых трав, собранных накануне. Славяне верили, что баня в день Ивана Купала способствует укреплению и восстановлению женской жизненной энергии и здоровья.
  • Травы на Ивана Купала обладают большой целебной силой. Вспомните хотя бы легенду о цветке папоротника. И хотя это только народное поверье, чтобы улучшить свое семейное положение, и, быть может, выйти замуж, девушки могут собрать ромашку, чабрец, череду, любисток и полынь. Из цветов можно сплести венок. А можно засушить эти травы и купаться в них на протяжении года для увеличения женской силы.
  • Еще одна трава Ивана Купала – тирлич. Из нее в старину девушки делали отвар и, чтобы привлечь внимание избранника, приговаривали трижды особые слова: "Тирлич, тирлич! Моего милого покличь!". Такой обряд на Ивана Купала проводили для того, чтобы девушка быстрее вышла замуж.
  • А вот традиционные прыжки через огонь лучше делать уже с будущим избранником. Таким прыжком, взявшись за руки, вы укрепите ваш будущий союз.
  • Есть особая примета на Ивана Купала: если прыгнуть через костер три раза, то будущий год будет благополучным и счастливым.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять