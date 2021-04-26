Звезду Бриллиантовой руки госпитализировали с инсультом – СМИ

По данным российских СМИ, актриса Светлана Светличная сейчас находится в одной из московских больниц

Звезду фильму "Бриллиантовая рука" Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на собственные источники в медицинском учреждении.

По данным издания, российская актриса сейчас находится в одной из московских больниц.

"Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт", – сказано в сообщении.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" / Фото: kino-teatr.ru Реклама

При этом близкий друг Светличной актер Иван Николаев о госпитализации ничего не знает.

"Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, узнаю о ее самочувствии", – прокомментировал актер новость о госпитализации.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года новость о госпитализации актрисы уже появлялась в СМИ. Тогда актриса все опровергла, заявив, что в больнице она проходит плановое обследование.