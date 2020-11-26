Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Актриса находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц

Известную советскую актрису Светлана Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Актриса жаловалась на сильную головную боль и обратилась в больницу, где и диагностировали инсульт. Светличная подтвердила информацию и отметила, что сейчас проходит обследование, которое нужно было сделать давно, пишет ТАСС.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" Фото: kino-teatr.ru

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо…Я поступила сюда только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова", – прокомментировала новость актриса.

Напомним, в мае этого года Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Наибольшую известность она получила благодаря роли в фильме "Бриллиантовая рука". Еще актрису можно увидеть в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны".

Ранее мы рассказывали, что умерла актриса сериалов "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей".

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