Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Сегодня, 11:10

Актриса находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц

Известную советскую актрису Светлана Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Актриса жаловалась на сильную головную боль и обратилась в больницу, где и диагностировали инсульт. Светличная подтвердила информацию и отметила, что сейчас проходит обследование, которое нужно было сделать давно, пишет ТАСС.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"
Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"
Фото: kino-teatr.ru

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо…Я поступила сюда только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова", – прокомментировала новость актриса.

Напомним, в мае этого года Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Наибольшую известность она получила благодаря роли в фильме "Бриллиантовая рука". Еще актрису можно увидеть в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны".

Ранее мы рассказывали, что умерла актриса сериалов "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Никогда не ощущала такой боли": звезда фильма "Бриллиантовая рука" получила сотрясение мозга во время съемок
Бриллиантовая рука
Реклама

Новости партнеров

Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Вывезли в лес и заставили «отрабатывать»: Кристина Асмус
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным

Популярные статьи

Сегодня, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Вчера, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 13:22Техно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Вчера, 12:41Шоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

24 ноябряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

24 ноябряFood

Как есть сладкое и не поправляться

24 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
7 блюд, которые можно приготовить из лаваша
7 блюд, которые можно приготовить из лаваша
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять