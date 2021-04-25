Российская актриса Елена Проклова призналась, что еще в подростковом возрасте столкнулась с домогательствами. Таким откровением она поделилась в программе "Секрет на миллион".

Актриса рассказала, что в 12-летнем возрасте во время съемок одного из фильмов ее преследовал второй режиссер картины. Мужчина приставал к ней прямо в коридоре гостиницы, в которой она жила.

Когда Елене было 15 лет, она снова столкнулась с домогательствами. На нее обратил внимание именитый актер.

Елена Проклова / Фото: Скриншот из YouTube

"Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Меня склоняли к оральному сексу", – рассказал актриса.

По ее словам такие встречи продолжались около двух лет.

"Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать рядом голой. Он сам себя удовлетворял… Я рыдала, говорила, что не хочу… Он не боялся ни суда, ничего. Он был одержим. Был настолько болен, что был готов прилететь на один день, чтобы удовлетворить свою изощренную форму сексуальности. Это извращение. Это не любовь", – сказала актриса.

Елена Проклова / Фото: Скриншот из YouTube

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Проклова призналась, что от нездорового внимания известного актер ее спас первый муж. Только через время преследования закончились.

Имени того самого актера Елена Проклова не стала называть. Она сказала, что его уже нет в живых.

"Я думаю, что это не надо делать. Это касается не только меня и его. У него семья, дети, внуки. У него огромное количество учеников, поклонников. И что изменит, что я назову это имя?" – прокомментировала актриса.

После такого откровенного признания в Сети предположили, что актер, о котором рассказала Елена – Олег Табаков.

Ранее Алена Шоптенко призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет.