Знакомьтесь с енотом-обжорой Булочкой: смешные и курьезные фото новой звезды Instagram

Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

Как всегда, начинаем наше утро с приятного и веселого, чтобы весь день прошел на позитиве. Вчера мы с вами делились трогательными и курьезными отношениями людей с животных, а сегодня предлагаем познакомиться с новой звездой Instagram — енотом по имени Булочка.

Хозяйка Булочки регулярно публикует смешные фотографии и видео малышки. И, судя по всему, этот енот очень любит покушать. Ну, а кто не любит, — спросите вы. И будете правы.

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Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

Поэтому, если вы еще не позавтракали, предлагаем взять что-то вкусненькое и посмотреть эту веселую подборку.

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Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

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Смешные фото и видео енота Булочки / Фото: Инстаграм

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