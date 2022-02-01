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Как кот с собакой: невероятно трогательные, а также курьезные фото Генри и Балу

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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1 февраля, 09:00
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Тот, кто сказал, что кошки и собаки не могут ужиться, точно не видел эту сладкую парочку, которую уже знает весь Интернет
Самые лучшие друзья в мире пес Генри и кот Балу
Самые лучшие друзья в мире пес Генри и кот Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Все обожают милых котов и собак, но сегодня мы вам покажем совершенно особенных животных. Лучшие друзья пес Генри и котик Балу продемонстрируют, что такое настоящая любовь и преданность. И даем слово, это самое трогательное, что вы сегодня увидите!

Двух животных спасла с улицы пара Синтия Беннетт и Андре Сибильский, и с тех пор они сопровождают своих воспитателей в экстремальных приключениях и поездках по горам США. Интернет-слава дуэта началась с Генри, сначала пара только усыновила щенка. А затем в семье появился котенок, которого также в лучшем случае ждала уличная жизнь.

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Найзворушливіші та смішніші фото найкращих друзів у світі пса Генрі та кота Балу
Найзворушливіші та смішніші фото найкращих друзів у світі пса Генрі та кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Однажды Синтия поняла, что, как и у большинства любителей животных, у нее в социальных сетях много фотографий питомцев, поэтому была принята идея создать им личный профиль в Instagram. Сейчас на их аккаунт подписано 2,2 млн. пользователей.

Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

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Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/

Смотрите милые и курьезные фото Генри и Балу и закрывайте двери плохому настроению.

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Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу | Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Самые трогательные и смешные фото лучших друзей в мире пса Генри и кота Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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