Женщина высмеяла утягивающее белье бренда Ким Кардашьян (видео)

По словам блогерши, она приобрела на сайте белье размера XL бежевого цвета, однако оно выглядит как детская вещь

/ Фото: tiktok.com/@imahustlerbaby

Пользовательница TikTok с никнеймом @imahustlerbaby купила корректирующее фигуру белье бренда Skims, принадлежащего американской бизнесвумен Ким Кардашьян, и была неприятно удивлена его размером.

По словам блогерши, она приобрела на сайте белье размера XL бежевого цвета, однако на размещенных кадрах видно, что оно выглядит как детская вещь. Так что учтите это, если будете покупать белье в качестве подарка на главные праздники мая.

"Ким, что это вообще такое?" – подписала она пост, набравший больше 12 миллионов просмотров.

Подписчики и друзья блогерши неоднозначно отреагировали на ее публикацию. Так, одни принялись писать шуточные комментарии под роликом: "Когда заказала кофту из Китая", "Такое чувство, что Ким перепутала твое боди с одеждой для дочери Кайли Дженнер Сторми", "Я в шоке, это выглядит как XS".

В то же время другие юзеры обругали блогершу и порекомендовали ей сначала примерить корректирующее белье, прежде чем критиковать Кардашьян в TikTok. "Это утягивающее боди – оно и должно быть таким маленьким", – прокомментировала одна пользовательница.

Напомним, ранее мы писали о подругах с 50-килограммовой разницей в весе, которые носят одинаковые наряды. Кроме этого, блогерша повторила образ известной модели – этот кадр заставит вас плакать от смеха.