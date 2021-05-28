Жених пришел на свою свадьбу в рваных шортах и шлепанцах. Реакция нарядной невесты удивила всех

/ Фото: twitter.com/ZeeTheBrat_
Житель Доминиканы по имени Джоэл Гарсия оскандалился, явившись на свою свадьбу в рваных джинсовых шортах, белой футболке, шлепанцах и длинных светлых носках, натянутых до икр. При этом его невеста Диана Варгас де Гарсия была одета в нарядное кружевное платье с рукавами средней длины.
Пользователей сети возмутил внешний вид мужчины, о чем они принялись писать в Twitter.
"Он определенно выглядит так, словно приостановил свою игру на PS4 и нехотя вышел на церемонию", "Его недовольное выражение лица еще хуже, чем одежда. В его взгляде нет ни капли любви и счастья", "Он явно не хочет там находиться", – пишут юзеры.
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Невеста решила поддержать мужа.
"Я самая счастливая женщина. Моя свадьба была просто прекрасна. Мои муж, друзья и семья меня очень порадовали, – рассказывает Гарсия в интервью таблоиду Daily Mail. – Признаюсь, я и сама не хотела праздновать свадьбу в классическом подвенечном наряде. Но моя сестра уговорила меня померить пару платьев, и я влюбилась в одно из них. Я ни о чем не жалею, в нем я чувствовала себя как принцесса".
Напомним, ранее невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых. Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.
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