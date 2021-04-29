Все, что нужно знать о зелени чеснока. Это не только мощное противовирусное средство

Чем больше зелени на столе, тем лучше. Сейчас ее сезон в разгаре. Мы рассказывали о пользе укропа, петрушки, шпината, теперь узнаем, зачем нам нужно обратить внимание на молодой чеснок и его побеги. Диетолог Наталья Кива рассказала все об этом продукте: о его пользе для организма, с чем его вкуснее есть и предложила приготовить вкусный заливной пирог с зеленью чеснока.
Какое самое главное свойство чеснока?
"С давних времен считается, что чеснок обладает чудодейственной, даже магической силой. Польза чеснока как противовирусного средства, поддерживающего иммунитет – неоспоримый факт. Не зря его называют природным антибиотиком", – говорит Наталья Кива.
Что полезное содержится в побегах чеснока?
Зеленые побеги содержат:
- витамины А, В1, В2, РР, С, Е, К
- калий
- кальций
- натрий
- серу
- магний
- марганец
- медь
- фосфор
- железо
- фитонциды
- селен
Как зелень чеснока помогает поддержать здоровье?
- Она регулирует межклеточный обмен, что способствует эластичности и омоложению кожи.
- Ее широко используют в народной медицине для лечения вирусных, сердечно-сосудистых заболеваний.
- Зелень чеснока важна при профилактике инфаркта и инсульта.
- Она снижает уровень холестерина и артериального давления.
- Необходима для борьбы с кишечными паразитами и даже для лечения онкозаболеваний.
- Является антиоксидантом, регулирует окислительные процессы.
Кому нужно быть осторожным с зеленью чеснока?
Из-за содержания токсичных веществ, употреблять чеснок нужно с осторожностью людям с заболеваниями почек и ЖКТ, язвами, гастритами, аллергическими реакциями. Беременным и кормящим лучше вообще отказаться.
Стоит обратить внимание на тот факт, что чеснок усиливает аппетит. Поэтому людям с лишним весом необходимо ограничить его употребление.
Как правильно ее хранить?
Мелко нарежьте ее, быстро обжарьте с небольшим количеством масла, остудите и уберите в морозилку на 1 час. Потом можно переложить зелень в контейнеры и добавлять в еду.
С чем она вкуснее всего?
Добавляйте зеленые побеги чеснока в салаты, соусы, заправки, супы, овощные, мясные и рыбные блюда. Например, очень вкусно протушить их в сливочном соусе и подавать к рису или картофелю. Зелень чеснока "не перебивает" вкус еды, а лишь придает легкий аппетитный аромат.
Заливной пирог с курицей и зеленью чеснока
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе отварное – 400 г
- Помидоры черри – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр – 50 г
- Зелень чеснока – по вкусу
Для теста
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 230-250 мл
- Смесь рисовой и цельнозерновой муки – 150 г
- Соль ⠀⠀
Способ приготовления
- Яйцо взбить. Добавить к яйца муку, соль и молоко. Тщательно перемешать.
- Грудку, помидоры, лук и зелень чеснока порезать кубиками.
- Сыр потереть на крупной терке. Перемешать начинку.
- В форму залить часть теста. Сверху выложить начинку. Залить оставшимся тестом.
- Выпекать при температуре 180-200 градусов 35-45 минут.
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