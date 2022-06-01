Здесь учился Цукерберг и Гейтс: ТОП-5 стран с самыми дорогими университетами

Где самое дорогое высшее образование за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" вместе с директором образовательно-эмиграционного центра Юлией Мартынюк расскажут о ТОП-5 странах с самыми дорогими университетами. Узнаете, где учились "сливки" общества и сколько заплатили за образовательные программы в Гарварде и других легендарных вузах.

Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк / Фото: пресс-служба

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1 – США

Самые дорогие университеты мира – в США. Локальные вузы первые в международных рейтингах, соответственно, обучение стоит целое состояние. Их студентов называют "сливками" общества, которые выросли в состоятельных семьях или собственноручно заработали миллиарды.

Средняя стоимость обучения – примерно 25 тыс. долларов в год. Минимальная сумма расходов студента на проживание – 12 тыс. долларов в год. Частные вузы США популярнее, чем государственные, благодаря легендарной истории и прогрессивным выпускникам, успехи которых аргументируют уровень полученного образования.

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Самые престижные частные университеты входят в "Лигу плюща" (Гарвардский, Йельский, Принстонский, Колумбийский и другие). Четырехлетняя программа бакалавриата в Гарвардском университете стоит примерно 200 тыс. долларов. В сумму не учтены оплата за проживание, питание и дополнительные сборы и расходы.

Известные выпускники Гарвардского университета – основатель Facebook Марк Цукерберг, 35-й президент США Джон Кеннеди, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и 44 президент США Барак Обама.

2 – Австралия

Если вы хотите сэкономить на университете, то Австралия не для вас. Средняя стоимость обучения за год – 24 тыс. долларов. Расходы не заканчиваются! За проживание, питание и другие расходы иностранному студенту нужно заплатить примерно 18 тыс. долларов в год.

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Если бы мы считали общую сумму стоимости обучения и проживания, Австралия заняла бы первую строчку в "самом дорогом" рейтинге, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

Самыми престижными университетами Австралии считают: Мельбурнский, Сиднейский (USYD/Sydney Uni), Австралийский (ANU) и Квинслендский (UQ).

3 – Великобритания

Обучение в вузах страны ассоциируется со знаменитыми Оксфордским и Кембриджским университетами. Их выпускники – персоны, которых знает мир: экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, физик Стивен Хокинг, поэт Оскар Уайльд, ученые Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

Студенты при выборе университета руководствуются правилом: хороший университет – старый университет, – отмечает директор образовательного центра Юлия Мартынюк.

Средняя стоимость обучения в Великобритании – примерно 22 тыс. долларов в год. Минимальные расходы на проживание – от 14 тыс. долларов в год.

Студенты-магистры, вынужденно покинувшие Украину, сэкономят на учебе в Оксфордском университете. 20 счастливцам будет предоставлена стипендия 7 500 фунтов на обучение и прочие расходы. Детали по ссылке.

4 – Сингапур

Обучение в университетах Сингапура и проживание – это роскошь для обычного студента. Удивитесь, но за годовую программу бакалавриата в вузе заплатите меньше, чем за аренду жилья, питание и прочие расходы. Стоимость обучения за год – примерно 19 тыс. долларов, а на проживание потратите – 20 тыс. долларов.

Мечта многих студентов – поступить в один из локальных университетов: Национальный университет Сингапура, Наньянский технологический университет, Сингапурский университет управления или Сингапурский университет технологий и дизайна.

5 – Канада

"Самое бюджетное" обучение в нашем рейтинге – в университетах Канады. Средняя стоимость – примерно 17 тыс. долларов. За проживание, питание и другие расходы иностранный студент будет платить от 12 тыс. долларов в год. В Канаде более лояльная эмиграционная политика для студентов, по сравнению с другими странами. Потенциально бакалавры или магистры могут получить гражданство.

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