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Затмила голливудскую звезду: копия Ким Кардашьян показала огромные ягодицы (фото)

16 апреля, 11:55

Владимир Грисюк

Американская блогерша Сэмми Кригер довольна своей внешностью и не собирается останавливаться на пути к самосовершенствованию

Блогерша из США Сэмми Кригер называет себя двойником голливудской звезды Ким Кардашьян. В своем Instagram она хвастается подписчикам дорогими украшениями, часами Rolex и брендовыми вещами от известных дизайнеров.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

По словам Кригер, все ее усилия были вознаграждены повышенным вниманием поклонников, которые считают, что блогерша – это улучшенная версия Кардашьян.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

"Мне все говорят: "Боже, ты как Ким, но с тонкой талией и большими формами". Со мной часто фотографируются и мне это нравится", – призналась Сэмми.

Фото: Instagram | Sammy Krieger

По словам девушки, нашлось и немало хейтеров.

"Они называют меня толстой Ким. Они издеваются надо мной и говорят, что нужно худеть, но я так не думаю", – жалуется Кригер.

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Фото: Instagram | Sammy Krieger

Блогерша довольна своей внешностью и не собирается останавливаться на пути к самосовершенствованию.

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Напомним, 27-летняя шотландка Жасмин Чизуэлл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро. В TikTok на нее уже подписаны 9,2 миллиона человек.

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фото клон Ким Кардашьян

Источники: Сегодня , instagram.com/sammyy02k

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