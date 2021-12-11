Зачем вакцинировать детей, если они болеют ковидом легко – ответил доктор Комаровский

Для ребенка, который переболел любой болезнью, в том числе онкологией, коронавирусная инфекция опасна. И, конечно, таких детей, и вообще даже здоровых детей важно вакцинировать. Зачем – популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".
Есть множество аргументов против и за вакцинацию, но главное, понимать, что в первоочередной вакцинации нуждаются люди из группы риска, – отмечает Евгений Комаровский. – Это пожилые, люди с сахарным диабетом, астмой, ожирением, гипертонией и т.д. И об этом нужно говорить как можно больше.
Потому что несмотря на то, что дети болеют легко, они активно распространяют вирус и заражают взрослых, – говорит Евгений Комаровский. – Также дети – это "среда", в которой активно происходит мутация коронавируса.
Затем в течение полугода, как отмечает кандидат медицинских наук, ребенок начинает себя неадекватно вести, теряет память, не может запомнить простейшее стихотворение и потом восстанавливается месяцами.
Напомним, ранее мы писали, как вакцинироваться людям с аллергией.