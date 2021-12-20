За один вечер – более 8 тыс. гривен: как и где будут праздновать Новый год состоятельные киевляне (список ивентов)

Где праздновать Новый год 2022 в Киеве

Пока одни планируют праздновать Новый год дома и готовить оливье, другие – ищут вечеринки в Киеве, где их удивят фуа-грой, а ведущим будет Анатолий Анатолич. Мы расскажем о подборке 5 ивентов, которые состоятся 31 декабря в столице. Если планируете празднование вне дома, то она вам понадобится. Но готовьте кошелек, ведь на одно из шоу билет стоит более 8 тыс. гривен.

"Новый год в стиле Jazz" – 2300 гривен

В ресторане "Одесский Бульвар" устроят новогодний прием для тех, кто хочет бюджетно отпраздновать Новый год. За вход на вечеринку заплатите всего 2300 гривен. Не говорите, что дорого, ведь цена билетов на следующие инвенты вас шокирует.

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Кстати, будет играть Frode Barth – музыкант из Норвегии и обладатель премии "Грэмми". Еще обещают зажигательные танцы и конкурсы. Шампанское и другой алкоголь гостям разрешают приносить с собой.

Когда: в 23:00.

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Где: в ресторане "Одесский Бульвар", Русановский бульвар, 7

"Диско марафон" – 2900 гривен

Если любите танцы без остановки в Новогоднюю ночь, то "Диско марафон" для вас. Гостям устроят шоу, которое они долго будут помнить. Их будет удивлять песнями live-band "Tokio", шоу-балет NC-17 Showballet яркими выходами и другие артисты. За билет желающие посетить мероприятие должны отдать 2900 гривен.

В прайс учтены шоу, минимум еды и напитков (фрукты, холодные закуски, бутылка шампанского на двоих). Словом, если вы здесь, то вы выбрали не "хлеб", а "зрелища".

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Когда: в 22:00.

Где: в Caribbean Club, ул. Семена Петлюры, 4

Новый год. Ultra All Incluisive – 3800 гривен

Вероятно, после увиденной цены 3800 гривен вы поняли, что предыдущие два ивента – бюджетные. И это действительно так! Ведь гостям за пребывание на вечеринке New Year. Ultra All Incluisive необходимо заплатить не менее 3800 гривен. И это всего за один билет. Максимальная цена – 4800 гривен.

За эти деньги вы увидите шоу от воздушных гимнастов и балета, DJ-сеты и песни в живом исполнении от кавер-бэндов. И конечно, конкурсы и шутки от ведущего.

Помимо изысканного меню, гостям предлагают безлимитный алкоголь. Вы можете выпить шампанского на все 3800 гривен, но лучше не рисковать и минимизировать количество напитков. Среди дополнительных развлечений: инстаграмные фотозоны и услуги бесплатного фотографа.

Когда: в 19:00.

Где: в концерт-холле "Allegro", проспект Победы, 82-84.

"Новогодняя вечеринка с Comedy Space", где билет стоит от 4800 до 6500 гривен

Мечтали отпраздновать Новый год в компании с шоуменом Анатолием Анатоличем ? Время пришло! На ивенте "Новогодняя вечеринка с Comedy Space" он будет ведущим и сделает атмосферу праздника незабываемой.

Гостей ждет много шуток от стендаперов, а также исполнение песен от групп вживую. Но насладиться действом долго не сможете – оно будет длиться всего 120 минут.

Вечеринка повторно состоится 2 и 14 января, но она будет более эксклюзивной. В эти дни приглашены звездные гости Злата Огневич и Артем Пивоваров, которые в новогоднюю ночь будут отсутствовать. Хотя, прайс на билет в праздничный день самый высокий и составляет 6500 гривен. В сумму учтены не только шоу, но и еда и алкогольные напитки.

Когда: в 22:00.

Где: в Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134.

Шоу "Sleep no more" по цене от 6500 до 8500 гривен

Хотите отпраздновать Новый год нетипично? Приходите на иммерсивное представление "Sleep no more", где между публикой и артистами не будет границ, они почувствуют себя частью шоу.

Кроме перформанса, вас удивят конкурсами и живой музыкой. И, конечно, изысканным меню от шефа, потому что в прайс учтен праздничный ужин и безлимит на алкогольные напитки.

Цена на один билет стартует от 6500 до 8500 гривен. Согласитесь, что прайс шокирует. Но за эти деньги вы попробуете не только оливье, но и фуа-гру. А еще почувствуете себя аристократом в новогоднюю ночь.

Когда: в 21:30.

Где: в ивент-холле Regent Hill, ул. Мичурина, 54.

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