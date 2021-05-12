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YUNA-2021: alyona alyona – лучшая певица, а The HARDKISS- лучшая рок-группа

12 мая, 23:51

Анна Пономаренко

Стали известны имена триумфаторов премии в этом году. Церемония должна была состояться в марте, однако была перенесена на май

YUNA 2021 / Фото: yuna.ua

Во вторник в Великобритании вручили BRIT Awards – престижную премию в области музыки, а сегодня, 12 мая, в Украине состоялась 10-я юбилейная церемония вручения премии YUNA.

Ведущими церемонии стали Владимир Остапчук и Маша Виноградова. Перед зрителями выступили MONATIK, Верка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

Полный список победителей YUNA 2021:

Лучшая исполнительница:

Лучший исполнитель:

Певец MONATIK / Фото: Facebook-страница MONATIK

Лучший поп-группа:

Лучшая рок-группа:

The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Открытие года:

Лучший видеоклип:

Лучший альбом:

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Лучшая песня:

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Лучшая песня на другом языке:

Лучший электронный хит:

Лучший хип-хоп-хит:

Другой формат:

Лучший дуэт / коллаборация:

Тина Кароль и Юлия Санина / Фото: пресс-служба

Лучший эстрадный хит:

Лучше концертное шоу:

Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.

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