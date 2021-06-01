Японо-британская певица замечена с наемным убийцей

"Джон Уик" / Фото: lionsgate.com
Японско-британская певица Рина Саваяма присоединится к актерскому составу четвертого "Джона Уика" – экшен-франшизы с Киану Ривзом в роли наемного убийцы, который пытается покончить со своим опасным криминальным прошлым. Кстати, ранее появилась информация о новой возможной роли Киану Ривза – злодея Крейвена-Охотника.
Съемки сиквела стартуют уже очень скоро, однако какую именно роль сыграет азиатская звезда – пока не раскрывается.
Рина Саваяма / Фото: wikipedia.org
А пока фильм готовится, предлагаем насладиться последней частью "Джона Уика" на OLL.TV.
Сюжет фильма "Джон Уик 3"
Бывший наемный убийца Джон Уик по прозвищу Баба-Яга получает смертельный приговор от могущественного содружества киллеров. Он нарушил профессиональный кодекс, совершив убийство на территории неприкосновенного отеля "Континенталь", и теперь его казнь стала делом принципа для верховного Правления преступных кланов. Полчище наемников идет по следу Джона Уика, которому не удается найти убежище даже в Нью-Йоркской городской библиотеке. Убедившись, что число преследователей не уменьшается, несмотря на все его фантастические усилия, Джон Уик пытается договориться. Однако цена за помилование оказывается слишком высока даже для него...
Вместе с Киану Ривзом в третьем фильма сыграли Хэлли Берри, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскос и другие.
Премьера фильма "Джон Уик 4" запланирована на 2022 год.
Тем временем в Украине вышел новый эпохальный сериал "Сага". Самые интересные подробности съемок можно посмотреть в ролике: