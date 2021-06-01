Японо-британская певица замечена с наемным убийцей

Этим летом начнутся съемки четвертого фильма серии "Джон Уик", в котором главную роль наемного убийцы играет Киану Ривз. Сиквел боевика пополнился еще одной яркой звездой

"Джон Уик" / Фото: lionsgate.com

Японско-британская певица Рина Саваяма присоединится к актерскому составу четвертого "Джона Уика" – экшен-франшизы с Киану Ривзом в роли наемного убийцы, который пытается покончить со своим опасным криминальным прошлым. Кстати, ранее появилась информация о новой возможной роли Киану Ривза – злодея Крейвена-Охотника.

Съемки сиквела стартуют уже очень скоро, однако какую именно роль сыграет азиатская звезда – пока не раскрывается.

Рина Саваяма / Фото: wikipedia.org

А пока фильм готовится, предлагаем насладиться последней частью "Джона Уика" на OLL.TV.

Сюжет фильма "Джон Уик 3"

Бывший наемный убийца Джон Уик по прозвищу Баба-Яга получает смертельный приговор от могущественного содружества киллеров. Он нарушил профессиональный кодекс, совершив убийство на территории неприкосновенного отеля "Континенталь", и теперь его казнь стала делом принципа для верховного Правления преступных кланов. Полчище наемников идет по следу Джона Уика, которому не удается найти убежище даже в Нью-Йоркской городской библиотеке. Убедившись, что число преследователей не уменьшается, несмотря на все его фантастические усилия, Джон Уик пытается договориться. Однако цена за помилование оказывается слишком высока даже для него...

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Вместе с Киану Ривзом в третьем фильма сыграли Хэлли Берри, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскос и другие.

Премьера фильма "Джон Уик 4" запланирована на 2022 год.

Тем временем в Украине вышел новый эпохальный сериал "Сага". Самые интересные подробности съемок можно посмотреть в ролике:

Ранее на OLL.TV вышел новый спецэпизод сериала "Друзья".