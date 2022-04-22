Ядерный взрыв: реально ли выжить, где прятаться и что запрещено делать в первые секунды / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский призывает мир готовиться к ядерному удару России, которая может задействовать тактическое оружие в войне против Украины. Об этом президент рассказывал в интервью CNN, отметив, что Путину наплевать на жизни украинцев. Как действовать при взрыве, что запрещено делать и какая вероятность выжить, рассказала общественная организация "Украинский Альянс" в Instagram.

Есть ли шанс выжить?

Сначала определите расстояние от зоны, где произошел взрыв. Оказавшиеся люди в 800-1000 метрах от эпицентра происшествия, могут умереть с вероятностью 90%. Если расстояние от 3000 до 3500 метров, то шансов выжить больше, ведь вероятность смерти 50%.

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Какая логика первых действий при ядерном ударе?

Если ядерный "гриб" застал вас на улице, не смотрите на него, ведь можете ослепнуть. Рекомендуют лечь на землю, подложив руки под туловище и не менять позу, ожидая еще две волны радиации. Обязательно закройте лицо и дыхательные пути платком или шарфом.

Где прятаться от ядерного удара?

Радиация распространяется быстро. У вас будет примерно 5 минут, чтобы спрятаться. Лучше бежать в укрытие или метро. Учтите, что метро закрывается 5 минут после объявленной тревоги. В закрытом помещении следует сидеть от 1 месяца.

Если произойдет ядерный удар, то это будет именно тактическое ядерное оружие, которое несут "Искандеры" или крылатые ракеты. Им нужно время, чтобы долететь, поэтому будет объявлена воздушная тревога, – отмечает преподаватель химии и кандидат химических наук Глеб Репича.

Нет возможности переместиться в укрытие или метро? Возвращайтесь в дом или квартиру. Но заложите окна и двери тряпками, а также вентиляционную систему, которую предварительно выключите. Если в многоэтажке нет укрытия, поднимитесь выше 10 этажа.

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Людям, которые срочно должны выйти на улицу, необходимо одеться, закрыв тело от радиоактивной пыли. Запрещено садиться или ложиться на землю и ходить под дождем (каждая капля смертельно опасна).

Что нужно иметь с собой во время ядерного удара?

Сидеть в укрытии или дома необходимо долго: несколько недель или месяцев. Рекомендуют дождаться, когда пройдут две волны радиации и несколько радиационных дождей.

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Сделайте запасы бутилированной воды, свечей, лекарств, спичек и еды, которая не портится быстро. Не ешьте продукты, которые были на улице во время ядерного взрыва.

Купите радио на батарейках, чтобы узнавать информацию от ГСЧС и слушать новости, ведь Интернет и мобильная связь могут отсутствовать.

Какой набор аптечки при ядерном взрыве?

До стандартного набора аптечки, поставьте таблетки "Ондансетрон" – препарат, устраняющий тошноту. Он необходим для борьбы с проявлениями первичной реакции при радиационном воздействии. А еще "Радиогардас" – препарат для профилактики накопления в организме и ускорения выведения радиоизотопов цезия и рубидия. И не забудьте о йоде!

Кандидат химических наук Глеб Репич отметил: по меньшей мере, чем через 10 минут после взрыва, начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности повысится. Произойдет радиоактивное заражение, поэтому йод необходим.

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