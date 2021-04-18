Я почувствовала разочарование: участница Холостяка-11 прокомментировала свой уход из проекта

В седьмом выпуске романтического шоу Михаил Заливако отправил домой Юлию, хотя она была ему очень симпатична

Юлия Карнаух (Луковская) опубликовала в своем Instagram-профиле пост, в котором попрощалась с "Холостяком-11". Девушка призналась, изначально она не верила, что сможет открыться на проекте, но с Михаилом была полностью честна.

"В тот вечер я почувствовала разочарование, когда мне было сказано, что настоящая, искренняя, готовая на отношения и семью, но... Этот проект для меня в первую очередь про отношения. А отношения для меня – это быть честным. Я была честна перед Мишей до конца. И не жалею об этом", – написала Юлия.

Фото: instagram.com/julia_lukovskaya_

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Она добавила, что не жалеет о своем решении прийти на "Холостяк-11", потому что она достойна лучшего.

В комментариях девушку поддержали, а кто-то порадовался, что она ушла из шоу: "Прошу прощения, но я была счастлива, что вы ушли с проекта, так как Миша абсолютно не подходит вам, вот совсем. Вам нужен достойный мужчина, сильный, добрый, вы прекрасна, не меняйтесь, и не слушайте никого".

Ранее мы рассказывали, что интересного было в седьмом выпуске "Холостяка-11".