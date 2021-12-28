"Я не верю своим глазам": еще двое победителей получили телевизоры на конкурсе OLL.TV (реакции)

Стриминговый сервис OLL.TV продолжает дарить современные телевизоры Smart ТВ LG 4K 55" на новогоднем конкурсе. Достаточно оформить любой пакет и наслаждаться контентом, чтобы стать победителем.

Недавно мы рассказывали о первых счастливцах, выигравших плазму, сегодня узнаете о новых двух победителях. Их объявили в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина". Вы можете стать одним из них, потому что телевизоры среди участников разыгрывают ежедневно до 5 января.

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Первым победителем последней недели 2021 года стал программист из Киева Павел Вуйциховский. Когда парень узнал новость, то отреагировал как ребенок – начал прыгать на кровати и радоваться. И признался, что для телевизора дома место есть, а плазмы нет.

Еее. Я выиграл телевизор! На самом деле у меня нет телевизора дома, но есть для него место, – сказал Павел Вуйциховский.

/ Фото: скриншот

Второй счастливицей стала Виктория Воронцова из Киева. Радостную новость ей сообщила журналист программы "Утро с Украиной" Дарья Хижнякова, которая пришла к ней домой с телевизором Smart ТВ LG 4K 55. Победительница обрадовалась сюрпризу под елку, ведь собственной плазмы дома не было.

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/ Фото: скриншот

Я не верю своим глазам. Теперь у меня есть телевизор. Тот, что стоит в гостиной, я одолжила у друзей на время, – сказала Виктория Воронцова.

/ Фото: скриншот

Хотите также стать немного счастливее, как трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от стримингового сервиса OLL.TV.

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Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

Узнайте также, как отреагировали другие победители на телевизор в новогоднем конкурсе от OLL.TV.