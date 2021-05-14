Экс-супруге DZIDZIO говорили, что артист ей изменяет: Я подозревала, что это имеет место быть

Певица SLAVIA прокомментировала слухи об изменах DZIDZIO, а также призналась, любит ли она его до сих пор

Slavia и Дзидзьо / Фото: instagram.com/slavia_official

36-летняя певица SLAVIA, которая ранее рассказала о разводе с DZIDZIO, призналась, что разлад в их отношениях начался с появлением группы в жизни Михаила Хомы. Из-за работы артиста часто не было дома, недоброжелатели распространяли слухи и в итоге певица начала подозревать супруга в изменах. Тем не менее, сейчас каких-либо обвинений артистка предъявить не может.

Новыми подробностями отношений с DZIDZIO певица SLAVIA поделилась в большом интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале "Слава +". По словам артистки, не было какого-то конкретного момента, когда она перестала любить своего звездного супруга. Это была целая череда событий.

"Когда мы долго не виделись, я приезжала, я чувствовала себя ненужной, что у него работа кипит, а я словно мешаю. Я понимаю, что человек снимает фильмы, он весь в процессе, много народа. Это все сложно. Я все это понимаю. Но я как женщина теряла такую веру в нас, теплоту такую хотела, а ее не было. И что-то потихоньку отмирало", – сказала SLAVIA.

DZIDZIO и SLAVIA / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

На вопрос Славы о том, любит ли SLAVIA своего экс-супруга, она ответила неоднозначно.

"Я люблю его. Это чувство у меня перетрансформировалось в уважение, безусловную любовь и благодарность. Я ему благодарна за то, что он был в моей жизни", – сказала певица.

Затем артистка призналась, что скорее всего работа съела их отношения. А вот слухи об изменах, которые якобы были со стороны DZIDZIO, певица решила развеять.

"Я никогда не говорила, что Михаил изменял. Я говорила, что началась группа, у них началась вся эта работа, концерты. И часто дома не было. Поэтому я подозревала, что это имеет место быть. Потому что такие "доброжелатели" со стороны говорили мне какие-то моменты. Но опять же, ничего конкретного не было. Никаких фактов, доказательств никто не давал, поэтому не могу в таком обвинять"

С другой стороны, артистка чувствовала отсутствие поддержки со стороны супруга. Когда DZIDZIO снимал фильм, SLAVIA скромно говорила, что могла бы тоже сыграть в нем. В итоге роли достались другим артистам.

"Михаил говорит: "Я не знаю, я не могу развлекаться. Это фильм, это большие деньги, сможешь ты или не сможешь?" Я понимаю, что в меня не верят", – сказала SLAVIA.

По словам певицы, она не получала желанного внимания и веры со стороны супруга.

Уже более полугода SLAVIA и DZIDZIO не живут вместе. Они состояли в браке 20 лет.

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