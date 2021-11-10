Выбираем заведение в Киеве по знаку зодиака

Ознакомьтесь также с дегустацией пончиков в Royal Donuts, о которой мы рассказывали раньше. Одному из знаков зодиака звезды предсказали это заведение.

Рыбы

Этот представитель оценит кафе "Каштан" и бар "Косатку". Ведь ему не импонируют премиальные заведения, которые ассоциируются со словом "дорого богато". Он обожает хипстерскую атмосферу, лофт и мебель из 90-х. И чтобы заведение было неподалеку от культовой ул. Рейтарская.

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/ Фото: Instagram: kashtancoffee

Близнецы

Ваше настроение – это непредсказуемость 24/7 . Звезды рекомендуют вам посетить Kyiv Food Market и "Рейтарская Circle". Там представлены несколько заведений на любой вкус. И, конечно, настроение. Вы можете выбрать не только хелси салат, но и торт.

/ Фото: Tripadvisor

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Козерог

Domino's Pizza – это не выбор Козерога. Ему суши из "Велюра" подавай за тысячи! Знак любит пафос, премиальность и специальные предложения в меню. Словом, ему сложно удержаться, чтобы не заказать еду за все деньги мира.

/ Фото: Instagram: velur_kiev

Водолей

Для Водолея "Хлебный" и McDonald&s – это идеальные заведения. Ведь их реально найти во многих районах Киева. И знак с легкостью может утолить голод круассаном или картофелем фри. И неважно, какое сейчас время.

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/ Фото: Instagram: khlebniy

Телец

Вы любите посещать аутентичные страны и получать новые впечатления. И чтобы далеко не ехать, предлагаем вам "залететь" в киевское заведение с французским шармом. Frou Frou, Très Français и Très Branché.

/ Фото: Instagram: Frou Frou

Рак

Вы любите рисковать. И мы не только о ваших жизненных решениях, от которых зависит будущее, но и заказах в заведениях. Звезды уверены, что вы оцените "Китайский Привет" , где подают личинок зофобаса и другие интересности.

/ Фото: Instagram: china.hi

Лев

Вы выбираете заведение по ассортименту мяса. Если в ресторане будет не только телятина, говядина, но и большой выбор морепродуктов, он войдет в вас список ТОП. Звезды предрекли вам премиальный ресторан Catch.

/ Фото: Instagram: catch.restaurant

Дева

Девы обожают инстаграмные заведения с эстетической мебелью и зонами для фото. Так что поход в Good Girl, Milk Bar и Royal Donuts для вас будет незабываемым. Звезды вангуют, что одно из этих заведений станет вашим любимым.

/ Фото: Instagram: Good Girl

Весы

Этому знаку зодиака важно не только вкусно поесть, но и сэкономить и получить заказ в считаные минуты. Ведь он всегда спешит! Весы оценят "Пузату хату", "Львовские круассаны" и Аroma Kava. К слову, борщ из первого упомянутого заведения согреет их в холодное время года лучше кофе.

/ Фото: Instagram: puzatahata.ua

Скорпион

Этому знаку зодиака сложно угодить с выбором ресторана. Скорпионы редко обедают в заведениях, чаще там берут кофе с собой. Но когда планируют идти в ресторан, то выбирают исключительно премиальные варианты. К примеру, Avalon, 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar или Queen.

/ Фото: Instagram: 11 Mirrors Rooftop

Стрелец

Он любит домашнюю атмосферу, поэтому чаще заказывает доставку. Стрелец не привык есть креветки или лангусты, ведь обожает простую и понятную пищу. К примеру, пиццу или салаты. Поэтому Domino's Pizza – это его идеальный вариант.

/ Фото: Instagram: Domino's Pizza Ukraine

Недавно мы рассказывали о ТОП-30 заведениях мира, которые рекомендуют блогеры.