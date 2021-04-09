Вы несчастны? Скорее всего, виновата диета – ученые доказали взаимосвязь

Сели на низкобелковую диету или решили поголодать и почувствовали себя несчастным? Это неудивительно, ведь между состоянием счастья, развитием апатии и диетами, особенно экстремальными, есть прямая взаимосвязь. Это доказали американские медики: результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном журнале Nutrients.

А мы напоминаем, что помимо физического, важно заботиться также об эмоциональном здоровье, радовать себя и родных положительными эмоциями: смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Конечно, голодание не сделает человека особо довольным: трудно радоваться, когда постоянно хочется есть. Но вызвать апатию и депрессивное состояние способно не только голодание, а и некоторые диеты, особенно низкобелковая. Она, как выяснили медики, способствует замедлению выработки дофамина – это нейромедиатор, который производится нашим головным мозгом. Дофамин служит элементом "вознаграждения" для мозга, поэтому его называют гормоном радости, счастья и удовольствия.

Низкобелковые диеты тормозят выработку гормона счастья – дофамина / Фото: unsplash.com

Что же сделали исследователи? Они "посадили" на различные диеты и "заставили" голодать абсолютно здоровых добровольцев. А затем провели им лабораторную диагностику и изучили анализы. Оказалось, что у тех, кто голодал или придерживался низкобелкового рациона, уровень дофамина в организме резко снизился.

Чем же опасна низкобелковая диета, как ее скорректировать и оставаться радостным?

Реклама

Низкобелковая диета – это принцип питания, в котором сокращается потребление мяса, а акцент делается на продуктах растительного происхождения. Также отставляют в небольшом количестве молоко и яйца. Основными продуктами при низкобелковой диете считаются фрукты (кроме цитрусовых), овощи, не кислые соки, можно нежирные мясные бульоны. Такая диета хоть и помогает похудеть, но может навредить здоровью: чаще ее назначают людям, у которых проблемы с почками, печенью и сопутствующими органами.

Читайте также: Кето диета: диетолог пояснила, как есть жирную еду и худеть

Сейчас многие постятся и отказываются от мяса – основного источника белков, поэтому важно следить, чтобы в рационе было достаточно белков растительного происхождения. Тогда вы будете чувствовать себя не только сытыми, а также радостными и бодрыми. Белковые лидеры среди растительных продуктов – это бобовые (нут, чечевица, горох), злаковые (кукуруза, пшеница, овес) и орехи.

И, конечно, прежде чем "сесть" на любую диету, обязательно консультируйтесь с врачом!

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты делают людей более счастливыми.