10 стран второго полуфинала Евровидения-2021, которые вышли в финал (список)

"Евровидение-2021" / Фото: eurovision.tv
Сегодня, 20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". По его итогам в финале оказались 10 участников из 17.
Конкурсные песни на сцене зала Ахой представили: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.
Кто вышел в финал "Евровидения-2021":
1. Албания
2. Сербия
3. Болгария
4. Молдова
5. Португалия
6. Исландия
7. Сан-Марино
8. Швейцария
9. Греция
10. Финляндия
Гранд-финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая, во время которого и будет объявлена страна-победитель.
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