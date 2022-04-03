Будет ли вторжение Беларуси в Украину – мнение экстрасенса

Экстрасенс предсказал, будет ли вторжение в Украину со стороны белорусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс Сергей Кобзарь сделал расклад на картах Таро, чтобы определить вероятность вторжения белорусов на нашу территорию. По его словам, она существует. Но в этом случае, говорит Кобзарь, нужно разделять понятия.

Перешли границу и пошли воевать – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Есть вероятность того, что они сдадутся и перейдут на нашу сторону. Тех, кто готов воевать – ничтожно малое количество, их почти нет, – заявил Сергей Кобзарь в интервью каналу "Украина".

Также экстрасенс рассказал, чем руководствуется Александр Лукашенко, принимая свои решения, и что ждет его в будущем.

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Он сейчас находится в самом неудобном положении, причем со всех сторон. Из-за этой ситуации у него большие опасения за самого себя. Хотя я уверен, что когда придет время судить их в Гааге, Путина уже не будет, а вот Лукашенко сядет, – сказал экстрасенс в программе "Зірковий шлях".

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Ранее мы рассказывали, как экстрасенс предсказал, что ждет Украину в апреле.