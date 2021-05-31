Всемирный день блондинок: история и поздравления

Всемирный день блондинок: поздравления и открытки / Фото: Unsplash
Сегодня, 31 мая, в самом конце весны, отмечается не совсем обычный праздник – Всемирный день блондинок.
Life Сегодня поздравляют всех светловолосых людей с праздником и рассказывают, откуда появился этот оригинальный день.
Всемирный день блондинок: история праздника
У этого праздника есть несколько версий. По одной из них, американские белокурые женщины адвокатессы страдали от того, что их коллеги мужчины не относились к ним как к равным. Они постоянно подшучивали над низким уровнем женского интеллекта, и все из-за цвета волос. Тогда блондинки выступили с инициативой организовать в честь себя праздник.
Другая версия гласит о том, что светловолосый праздник появился после выхода в прокат в 2001 году американской комедии "Блондинка в законе". Сначала этот день прижился в Америке, а спустя всего два года праздник стал популярен и в других странах.
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Примечательно, что это самый противоречивый тип людей, особенно по мнению мужчин: над блондинками часто подшучивают, но в то же время от блондинок не могут оторвать глаз, считая их самыми сексуальными и притягательными.
Поздравления и открытки с Днем блондинок
Прикольные поздравления в День блондинок
***
Всех подруг моих блондинок
Поздравляю от души.
И в последний день весенний
Пусть исполнятся мечты.
Вы обиду не таите,
Если в след вам говорят,
Что у глупенькой блондинки
В голове сплошной бардак.
Вы успешны и красивы,
Вам завидуют всегда.
Будьте счастливы, любимы,
Вас порадует судьба.
С Днем блондинок / Фото: Pinterest
Веселые поздравления для подруг блондинок
***
Белокурые подруги,
Нам сегодня не грустить,
День Блондинок на досуге
Отчего б не замутить?
Пусть завидуют брюнетки
И шатенки щурят глаз;
Ведь блондинки – как конфетки,
Вокруг нас – ажиотаж!
С Днем блондинок / Фото: Pinterest
Эффектное поздравление блондинке
***
С Днем блондинок поздравляю,
Тебя, любимая, родная,
И в этот день тебе желаю,
Счастья без конца и края!
Пусть исполняются надежды,
И пусть сбываются мечты,
Всегда ты будешь хрупкой, нежной,
Королевой красоты!
С Днем блондинок / Фото: Pinterest
Красивые пожелания для блондинок
С Днем блондинок поздравляю,
Белокурые красотки,
Пусть глаза искрятся счастьем.
Будет легкою походка.
Пусть мужчины ум теряют
И не шутят про ваш цвет,
Ведь эффектней и прекрасней
Среди женщин точно нет.
Короткое поздравление в День блондинок
***
Солнечных волос сияние
Красотой своей пленяет –
Белокурых дам сегодня
С Днем блондинок поздравляю.
С Днем блондинок / Фото: Pinterest
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