Версія українською
$ 27,5
33,39

Всемирный день блондинок: история и поздравления

31 мая, 08:54

Ольга Козачок

Сегодня тот день, когда цвет волос имеет самое большое значение

Всемирный день блондинок: поздравления и открытки / Фото: Unsplash

Сегодня, 31 мая, в самом конце весны, отмечается не совсем обычный праздник – Всемирный день блондинок.

Life Сегодня поздравляют всех светловолосых людей с праздником и рассказывают, откуда появился этот оригинальный день.

Всемирный день блондинок: история праздника

У этого праздника есть несколько версий. По одной из них, американские белокурые женщины адвокатессы страдали от того, что их коллеги мужчины не относились к ним как к равным. Они постоянно подшучивали над низким уровнем женского интеллекта, и все из-за цвета волос. Тогда блондинки выступили с инициативой организовать в честь себя праздник.

Другая версия гласит о том, что светловолосый праздник появился после выхода в прокат в 2001 году американской комедии "Блондинка в законе". Сначала этот день прижился в Америке, а спустя всего два года праздник стал популярен и в других странах.

Читайте также: Глазели на блондинку вместо поля: пышные формы волейболистки затмили игру

Примечательно, что это самый противоречивый тип людей, особенно по мнению мужчин: над блондинками часто подшучивают, но в то же время от блондинок не могут оторвать глаз, считая их самыми сексуальными и притягательными.

Поздравления и открытки с Днем блондинок

Прикольные поздравления в День блондинок

***

Всех подруг моих блондинок
Поздравляю от души.
И в последний день весенний
Пусть исполнятся мечты.

Вы обиду не таите,
Если в след вам говорят,
Что у глупенькой блондинки
В голове сплошной бардак.

Вы успешны и красивы,
Вам завидуют всегда.
Будьте счастливы, любимы,
Вас порадует судьба.

С Днем блондинок / Фото: Pinterest

Веселые поздравления для подруг блондинок

***

Белокурые подруги,
Нам сегодня не грустить,
День Блондинок на досуге
Отчего б не замутить?

Пусть завидуют брюнетки
И шатенки щурят глаз;
Ведь блондинки – как конфетки,
Вокруг нас – ажиотаж!

С Днем блондинок / Фото: Pinterest

Реклама

Эффектное поздравление блондинке

***

С Днем блондинок поздравляю,
Тебя, любимая, родная,
И в этот день тебе желаю,
Счастья без конца и края!

Пусть исполняются надежды,
И пусть сбываются мечты,
Всегда ты будешь хрупкой, нежной,
Королевой красоты!

С Днем блондинок / Фото: Pinterest

Красивые пожелания для блондинок

С Днем блондинок поздравляю,
Белокурые красотки,
Пусть глаза искрятся счастьем.
Будет легкою походка.

Пусть мужчины ум теряют
И не шутят про ваш цвет,
Ведь эффектней и прекрасней
Среди женщин точно нет.

Короткое поздравление в День блондинок

***

Солнечных волос сияние
Красотой своей пленяет –
Белокурых дам сегодня
С Днем блондинок поздравляю.

С Днем блондинок / Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

31 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать Что подарить детям: интересные идеи для праздника Когда выпускной-2021 в Украине и как будем отмечать Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2021 года
праздники открытки блондинка стихи поздравления картинки День блондинок

Реклама