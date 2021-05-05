В ЕС разрешили употреблять в пищу сушеных мучных червей — это альтернативный источник белка

Новый продукт питания рекомендуют употреблять в засушенном виде или в виде порошка

Мучные черви / Фото: Инстаграм

Первыми разрешенными насекомыми в ЕС в качестве пищи стали личинки большого мучного хрущака, о чем сообщает Еврокомиссия. Еврокомиссия видит в продуктах из насекомых – альтернативный источник белка и переход к "устойчивой продовольственной системе". Употреблять насекомое рекомендуется как целиком (в засушенном виде), так и в виде порошка.

С чего все начиналось?

Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris еще в 2018 году. В январе этого года, после длительных исследований, Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) признало червей пригодными для употребления в пищу.

Как рекомендуют есть?

В виде целой личинки, в качестве закуски или порошка как одного из ингредиентов в ряде пищевых продуктов.

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Мучной хрущак и аллергия

Однако Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL) в Германии предупреждает – потребление мучных червей может вызвать аллергию. Поэтому на упаковке с порошком из червей это должно указываться.

Насекомые как еда: перспективы

В настоящее время эксперты работают над решениями по еще 14 продуктам из насекомых – отмечают Европейское ведомство по безопасности продуктов питания.

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