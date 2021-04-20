Все новинки от Apple: что показали на первой презентации компании в 2021 году

20 апреля состоялась долгожданная презентация Apple, во время которой были представлены новые гаджеты. Хотя еще за неделю до этого официального события инсайдеры говорили о возможной презентации новых iPad Pro, iMac и маячков для поиска вещей. Итак, что же Apple представил широкой публике и сколько будут стоить новинки – расскажем в нашем обзоре.
В самом начале презентации стало известно, что теперь iPhone будут выпускать в новом цвете – фиолетовом. В магазинах новый гаджет в таком цвете начнут продавать с 30 апреля.
Презентация Apple / Фото: Скриншот из YouTube
AirTag
Чем дальше продвигалась презентация, тем круче новинки были представлены. Начали с обновленного трекера AirTag. Это беспроводные маячки, которые можно положить, скажем, в сумку, чтобы затем с помощью смартфона отслеживать местоположение вещи. Причем, благодаря новым технологиям, теперь вещь можно отследить с точностью до нескольких сантиметров. На экране смартфона будет специальная стрелочка, которая приведет к месту назначения.
AirTag / Фото: Скриншот из YouTube
Новый AirTag будет стоить $29, а за 4 штуки нужно будет отдать $99.
Apple TV
Отныне Apple TV 4 К будет самостоятельно настраивать цветовой баланс. Теперь управлять телевизором можно с помощью белого пульта.
Стоимость Apple TV стартует от $179.
Apple TV / Фото: Скриншот из YouTube
iMac
Больше всего зрители, конечно, ждали презентации нового iMac. Новинка будет работать на очень производительном процессоре М1, который на 85% мощнее, чем в предыдущей модели.
Передняя часть компьютера полностью выполнена из стекла. Кроме того, iMac получил узкие рамки экрана со всех сторон и за счет этого он имеет немного больший экран, чем в предыдущей модели. Теперь дисплеи будут на 24 дюйма, а не на 21,5.
Процессор iMac / Фото: Скриншот из YouTube
Камеру в новом iMac сделали на основе нейро-технологий, а потому картинка будет очень сочной. Также мощность колонок выросла вдвое.
iMac / Фото: Скриншот из YouTube
Новый iMac имеет палитру из семи цветов, среди которых – оранжевый, красный, коралловый, синий, зеленый, фиолетовый и серебристый. Клавиатуры в новом iMac будут под цвет самого компьютера.
Стоимость новых iMac стартует от $1299. Начало продаж обещают во второй половине мая.
iPad Pro
И в конце презентации показали новый iPad Pro, который на 50% мощнее нынешней модели. Новинка будет работать на очень продуктивном чипе-процессоре М1. Представители Apple уверяют, что iPad Pro будет на голову выше всех существующих конкурентов. Теперь в нем добавили сверхширокоугольную камеру, а в экране стало примерно на 20% больше пикселей.
iPad Pro / Фото: Скриншот из YouTube
Обещают, что дисплей будет передавать реальный цвет без каких-либо искажений.
iPad Pro / Фото: Скриншот из YouTube
Цены на iPad Pro стартуют от $799, а продажи ожидаются во второй половине мая.
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