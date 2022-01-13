Вредные привычки для спины – чего не нужно делать и как укрепить позвоночник (видео)

Сидячая работа - это вредная "привычка" для спины, а укрепить позвоночник поможет йога-гимнастика / Фото: Коллаж: Сегодня

Сидячий образ жизни и гиподинамия способствуют появлению болей в спине и губительны для нашего позвоночника. Какие ошибки мы допускаем чаще всего, что "не любит" наш позвоночник и как его правильно укрепить – рассказала реабилитолог, инструктор йоги Виктория Лапко.

Виктория Лапко / Фото: пресс-служба

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Какие привычки вредят осанке и спине?

Строение позвоночника и опорно-двигательного аппарата у нас всех одинаковое: поэтому думать, что у вас особенная анатомия и ваш позвоночник не пострадает от сидячего образа жизни и т.д. – ошибочно.

Если вы большую часть времени проводите сидя, и вообще по жизни малоактивны, то мышцы, которые поддерживают позвоночник, спазмируются. В итоге развиваются застойные явления, нарушается кровоснабжение и доставка питательных веществ в ткани, прилегающие к позвоночнику.

Также страдают тела самих позвонков и межпозвоночные диски. Начинает болеть не только спина, шея, также мучают головные боли, могут появиться проблемы с дыханием.

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Если матрац слишком мягкий, нередко человек просыпается с еще более резкой болью в спине или шее / Фото: freepik.com

Поэтому для тех, кто вынужден много сидеть, важно, как минимум 15 минут в день уделять физической активности. Те же "пресловутые" 10000 шагов – в помощь.

Не любит позвоночник (особенно если уже есть болевой синдром в спине, шее или пояснице) также мягкую постель. Во сне наша расслабляется мускулатура, мышцы вдоль позвоночника в том числе, в процессе сна мы себя не контролируем. Часто после такого сна человек с уже имеющимися проблемами просыпается с еще более резкой болью в спине или шее.

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Поэтому спать следует на жестком ортопедическом матраце, даже в целях профилактики, а не только при уже имеющихся проблемах со спиной.

Чего нельзя делать при болях в спине

Многие из нас при болях в спине, шее или пояснице начинают действовать, наслушавшись советов друзей или почерпнув информацию в интернете. Но в итоге получают обратный эффект – боль усиливается. Если есть проблемы с позвоночником, болит спина, то вам еще больше навредят:

Неадекватные физические нагрузки: желание таким способом "укрепить" спину только навредит, ищите причину боли с врачом, физиотерапевтом, остеопатом и т.д., а не идите сами в спортзал или на йогу. "Закачивание" больного позвоночника. Боль в спине всегда связана с мышечным напряжением, а силовая динамика и статика будут это напряжение увеличивать. Поэтому нужно подобрать гимнастику на расслабление мышц, а именно – легкую суставную гимнастику, с нее начинать. Но, естественно, при помощи специалиста, а не самостоятельно. Резкие наклоны вниз с прямыми ногами, так мы часто делаем, поднимая какой-либо предмет…При боли в спине важно наклоняться и приседать правильно, сгибая колени, а не тянуться за предметом с прямой спиной. Например, при боли в пояснице, если надо поднять ребенка – сначала присели, согнув колени, обхватили руками объект и потом встали. Практиковать глубокие прогибы при боли в спине и пояснице тоже нельзя. Подойдут декомпрессионные упражнения – лежа растягивать руки ноги, или йоговские упражнения в "позе стола". Хрустеть позвонками, практиковать скрутки – начинать надо не со сложных скруток, а уже укрепив мышцы позвоночного столба и под присмотром йога-тичера.

Также не следует пытаться самостоятельно лечить позвоночник мазями или таблетками, сюда же – лечиться бессистемно, самому себе назначать и отменять препараты или физнагрузки, или вообще ждать, что само пройдет.

Cамостоятельно себе назначать и отменять препараты или физнагрузки при болях в спине – опасно / Фото: freepik.com

Результата можно достичь только после консультации со специалистом, и только комплексным подходом – это при необходимости медикаменты, а также массаж и индивидуально подобранный комплекс упражнений. А после решения проблемы сохранить здоровье позвоночника поможет регулярная физическая нагрузка.

Какой комплекс для вытяжения и укрепления позвоночника эффективен?

Комплекс для вытяжения и укрепления позвоночника – это терапия для людей "сидячих профессий":

декомпрессия позвонков расслабляет спину

динамика усиливает приток питательных веществ к позвонкам

силовая динамика укрепляет позвоночник.

Делать упражнения начинаем из "позы стола" (помним, что нужна консультация йога-терпапевта, особенно если вы никогда не занимались йогой). Сначала нужно разогреть мышцы, на выдохе – скругляем спину, на вдохе -разгибаемся и "подтягиваем" кобчик ближе к затылку.

Затем делается насколько движения по спирали в одну и другую стороны, расслабляется шея.

Затем лечь на бедра, со вдохом с круглой спиной поднимаетесь вверх, волна от таза – вперед; затем, на выдохе – волна от таза – назад.

Вытягивание в позе "собака мордой вниз", плечи не нужно тянуть к ушам, также если ноги полностью не разгибаются – их можно присогнуть в коленях.

Затем на вдохе поднимаемся, растягивая плечи вверх и в стороны, на выдохе – опускаемся.

"Поза саранчи" – на вдохе поднимаемся, тянемся вперед и вверх, на выдохе – опускаемся.

Ложимся ровно, затем на вдохе приподнимаемся и тянем вверх грудную клетку, на выдохе – опускаемся.

Помните, что при сильном болевом синдроме физическая активность может усугубить ситуацию. Поэтому всегда проще не допускать проблем со здоровьем, и со спиной в том числе, чем потом их лечить!

Также читайте "Как выровнять осанку с помощью йога-упражнений".