2 года подготовки: впервые в Лондоне состоялся вечер украинского балета

Первая солистка Национальной оперы Украины Анна Муромцева во время Ukrainian Ballet Gala / Фото: instagram.com/anna.nirvanych/

Впервые в Лондоне состоялся гала-концерт Ukrainian Ballet Gala, посвященный звездам украинского балета. Для Украины это уникальное событие, так как в нем принимали участие всемирно известные звезды балета украинского происхождения, а также их звездные коллеги из English National Ballet и Royal Ballet Великобритании.

Выступление прошло в одном из самых важных театров танца в мире Sadler's Wells. Традиции и инновации нашей балетной школы представили танцовщик и продюсер Иван Путров и театральная режиссер и продюсер Ольга Данилюк.

Ольга Данилюк рассказала журналистам "Сегодня":

Это очень масштабный проект и очень рискованный. Мы шли к нему два года. Он очень амбициозный – 19 танцоров, 10 из Киевского оперного театра, 4 звезд украинского происхождения, танцующие сейчас на международных сценах, также задействованы 5 британских звезд.

Над Ukrainian Ballet Gala работали два года, свои коррективы внесла и пандемия. Проект посвятили 30-й годовщине Независимости Украины.

Над образами для труппы работала художник по костюмам Анна Ипатьева.

Смотрите видео о событии:

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