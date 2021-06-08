Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Обряды и традиции на Вознесение Господне / Фото: Depositphotos
Близится Вознесение Господне, которое православные в 2021 году отметят 10 июня. Говорят, что в этот день Христос ходит среди людей и слышит их просьбы и молитвы, поэтому обязательно помолитесь за здоровье своих родных. Какие обряды и традиции соблюдаются в этот день и на какие приметы важно обратить внимание, узнайте в нашей статье.
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Вознесение Господне-2021: приметы на 10 июня
- Согласно славянской народной традиции с этого дня весна заканчивается и начинается переход к лету, поэтому уже можно не бояться похолоданий.
- Дождливый день, согласно приметам, предвещает неурожай и болезни у скота.
- Если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким.
- Если курица снесла в этот день яйцо, его помещали под стрехой дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.
Вознесение Иисуса Христа: обряды и традиции праздника
Христиане верили, что с Пасхи и до Вознесения открыты двери рая и ада, растворены границы между мирами, когда божественное и человеческое, мир живых и умерших, грешников и праведников вместе могли праздновать победу жизни над смертью.
Православная церковь вспоминает в этот день евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле. В народном календаре день Вознесения Господня был днем памяти умерших родителей и предков.
Для того чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.
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В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги с поперечными перекладинами на поверхности. Они назывались лесенками, лестовками, лествицами.
Эти пироги приносили в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего часть их отдавали нищим.
Вознесение Господне считается последним весенним праздником. "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"
Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:
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