"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свои конфеты (видео)

Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым

Украинский журналист Дмитрий Гордон, выпустивший недавно конфеты "Гордон в шоколаде", предложил российскому пропагандисту, ведущему канала "Россия 1" Владимиру Соловьеву "сосать" то самое птичье молоко, которое обещает отправить ему в подарок вместе с кружкой.

Соответствующее видеообращение к пропагандисту Гордон опубликовал на своей странице в YouTube.

Таким образом Гордон ответил на "наезд" Соловьева на него в своем шоу.

"Это замечательные конфеты. Я надеюсь, что ты их прорекламируешь на канале "Россия 1". Отвечаю, что таких вкусных конфет ты не ел со времен своего чудесного московского детства. Ешь конфеты, вспоминай меня, не хочешь есть – соси. Не хочешь сосать – пусть пососет Вакаров (украинский "политолог" Василий Вакаров, который работает на российских пропагандистов. – Ред.) у тебя или ты у Вакарова", – обратился к Соловьеву журналист.

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Гордон также пообещал отправить в подарок вместе с конфетами кружку, на которой проявляется обнаженный торс журналиста.

"Короче, я отправляю тебе конфеты, кружку и мой пламенный привет. Не забывай обо мне", – подытожил Гордон.

Напомним, на полках со сладостями в супермаркетах появились новые конфеты – птичье молоко "Гордон в шоколаде", выход которых ранее анонсировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Отметим, Дмитрий Гордон известен своеобразным чувством юмора – во время интервью одному из белорусских оппозиционных YouTube-каналов он за одну минуту выдал сразу три шутки.