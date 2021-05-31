Внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes (фото)

Внучка Ротару с бойфрендом / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Модель Соня Евдокименко, которая ранее была замечена в Нью-Йорке в колье как у Грейс Келли, отпраздновала свое 20-летие в национальном парке Брайс-Каньон в США. Звездная наследница была не одна, а со своим бойфрендом, селфи с которым сделала в авто.
На фото, опубликованном в Instagram, Соня Евдокименко позирует на фоне огромного каньона, облокотившись на перила.
"Благодарна, любима и вдохновлена", – описала свое состояние 20-летняя внучка Ротару.
На следующем фото Соня позировала со своим бойфрендом – IT-предпринимателем Денисом Ждановым, который входит в рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".
В своем аккаунте Денис Жданов опубликовал кадр с цветами и шарами, которые он подарил Соне.
Ранее появились слухи о том, что София Ротару якобы продает свой отель за 23 млн евро в Крыму.
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