Вместо Adidas — в Adios: чешский дизайнер превратил логотипы брендов в "прощальные" для рынка россии

Чешский дизайнер превратил логотипы брендов в "прощальные" для рынка россии / Фото: Коллаж: Сегодня, behance.net/

Из России продолжают массово уходить бренды — и это прекрасно! В свою очередь чешский дизайнер Вацлав Куделка превратил ряд логотипов вышедших с рынка россии известных брендов в "прощальные".

Работы были созданы на фоне того, как компании со всего мира начали покидать РФ из-за нападения на Украину, прикрытого мерзким лживым словосочетанием "специальная операция" российского тотемного животного путина. Именно поэтому все "обновленные" логотипы в проекте намекают на "прощание" с рынком "великой и могучей".

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Например, Amazon превратился в Amazoff, а его улыбка-стрелка превратилась в грустную гримаску, adidas — в adios с бегущим вниз графиком. Disney стал Dissney, а его логотип — это жест среднего пальца кавычки Микки Мауса.

Чешский дизайнер превратил логотипы брендов в "прощальные" для рынка россии / Фото: behance.net/

Чешский дизайнер превратил логотипы брендов в "прощальные" для рынка россии / Фото: behance.net/

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Чешский дизайнер превратил логотипы брендов в "прощальные" для рынка россии / Фото: behance.net/

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