Владимир Остапчук сыграет мажора в фильме Де гроші

Съемки сцены с участием Владимира Остапчука происходили в загородном ресторанном комплексе под Киевом. По сюжету, он – пафосный владелец ресторана.

Владимир Остапчук сыграет «мажора» в фильме DZIDZIO «Де гроші» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук стал приглашенным актером комедии-квеста "Де гроші" режиссера Михаила Хомы (DZIDZIO). Владимир сыграет роль владельца дорогого ресторана, которого с главным героем связывают неожиданные отношения.

Съемки сцены с участием Владимира Остапчука происходили в загородном ресторанном комплексе под Киевом. По сюжету, он – пафосный владелец ресторана, куда приезжают на празднование некоторого события герои Михаила (DZIDZIO) и Ады Роговцевой.

Владимир Остапчук сыграет "мажора" в фильме DZIDZIO "Де гроші" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владимир Остапчук рассказал о своей роли:

Макс – "мажор", ресторатор на Бентли, культ которого – деньги. Молодой, красивый и никчемный. В его кабинете все изложено деньгами, сцена где он встречается с героем DZIDZIO, происходит, когда Макс пачками считает деньги. Я столько в реальной жизни не считал. Из общего у нас с моим героем – несколько похожий стиль одежды, манеры общения, возможно внешний типаж, в остальном мы полные противоположности.

Телеведущий не скрывает свою страсть к неожиданным, часто эпатажным образам. В частности, в шоу "Маска" Владимир Остапчук на каждом эфире поражал зрителей перевоплощениями в различных персонажей. Ему такие перевоплощения нравятся:

Всегда круто отношусь к таким решениям! Спасибо каналу "Украина" и нашей команде, что позволяют отойти от постных костюмов и немного пошалить на сцене. Я веселый, люблю жизнь и отдавать энергию, кто-то на улице когда-то назвал меня "украинский Джим Керри" – такое сравнение мне нравится.

Роль в фильме "Де гроші" – не первый опыт звездного ведущего телеканала "Украина" в кино. Владимир Остапчук уже сыграл пилота-весельчака, теперь мажора-ресторатора, а дальше ждет главных ролей. Владимир рассказал, что больше всего ему нравятся комедийные роли и настоящий европейский вид картинки. А также, признался – мечтает когда-нибудь сыграть героя-любовника.

Владимир Остапчук сыграет "мажора" в фильме DZIDZIO "Де гроші" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Комедия-квест "Де гроші" поразит зрителей искрометным юмором, знакомыми лицами и мечтами главного героя. А еще – спецэффектами и голливудской картинкой", – поделился Владимир Остапчук.

Кинолента появится в кинотеатрах уже осенью. Генеральный медиапартнер – телеканал "Украина".

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