Вкус или есть, или его нет. 12 мужских стрижек, которые подтверждают это (фото)

/ Фото: Reddit
Правду говорят: вкус или есть, или его нет. Это на своем ярком примере доказывают герои нашей сегодняшней подборки – экстремальные модники с весьма спорным чувством стиля.
Создавая очередной шедевр на голове, многие из них пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. К сожалению, иногда такие эксперименты с внешностью приводят к плачевному результату, и вместо модного образа получается полное фиаско.
На платформе Reddit пользователи специально создали страничку Just Eff My Crap Up и публикуют там фотографии самых неудачных стрижек: кривой челки, необычно выбритых висков и даже косичек на лбу.
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Life Сегодня собрали для вас самые забавные случаи.
1. Он похож на диснеевского злодея
2. Дед Мороз?
3. Профессор университета создал для себя смелый образ
4. Лег спать с мокрыми волосами
5. Сын и отец
6. Школьные годы...
7. Боже мой, что это?
8. Парень, что с тобой произошло?
9. Оригинальный подход
10. Косичка на лбу
11. Что это?
12. Ну хотя бы ровно
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Если вы никак не можете решиться на смену образа или же не знаете, какая стрижка будет актуальной в этом сезоне, предлагаем посмотреть фотоподборку модных женских стрижек 2020-2021 годов от Life Сегодня.