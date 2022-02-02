Видео, которые растопят ваши сердца: трогательные и курьезные отношения людей с животными

Смешная дружба животных и людей поднимет вам настроение / Фото: pixabay.com

Начинаем утро по привычке с самых добрых и позитивных подборок. Вчера мы с вами делились невероятно трогательными, а также курьезными фото Генри и Балу, а сегодня покажем самые милые видео о дружбе людей и животных.

Только представьте, как было бы грустно жить в мире без животных. Если бы люди не приручили когда-то зверей, то вряд ли было бы так много счастливых детей и взрослых.

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Предлагаем вашему вниманию милую подборку с самыми смешными видео о том, как мы дружим с братьями нашими меньшими. Тяжело поспорить с тем, что не только мы их учим чему-то, но и они нас.

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