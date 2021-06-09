Вера Брежнева сделала селфи в купальнике и все увидели, как она поправилась (фото)

Украинская певица, которая живет и работает в России, нередко показывает свою стройную фигуру в соцсети. И, конечно, звезда не упустила возможности сделать фото в купальнике в первые деньки лета

Вера Брежнева в купальнике / Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая ранее выступила на вечеринке у Виктора Лукашенко вместе с Валерием Меладзе и Григорием Лепсом, открыла летний сезон, облачившись в купальник. 39-летняя певица сделала селфи в зеркале, приняв соблазнительную позу.

Новым снимком Вера Брежнева поделилась в своем Instagram-аккаунте. Супруга Константина Меладзе показала яркий и женственный образ – распущенные волосы, красная помада собственного бренда, обтягивающий белый купальник с глубоким декольте и колье на шее.

"Красная помада плюс белый купальник равно идеальное комбо! Открываю сезон", – написала Вера Брежнева.

Увидев фото, некоторые поклонники певицы отметили, что она поправилась. Отвечая на комментарий поклонницы, сама же артистка и призналась, что прибавила в весе.

"На этом фото напомнили мне юную Веру, в начале своей карьеры"

"Потому, что килограммы делают свое дело"

Скриншот Instagram

При этом фанаты отметили, что певица по-прежнему отлично выглядит. А кто-то даже заподозрил, что Вера Брежнева не просто так набрала в весе, намекая на ее беременность.

"В любом весе вы хороша. Правда, думаю, что набор веса не просто так"

Скриншот Instagram

Певицу уже не первый раз пытаются уличить в беременности. Однако сама звезда никак не комментирует слухи и более того, показывает свой подтянутый животик.

У Веры Брежневой две дочки от предыдущего брака с миллионером Михаилом Киперманом – Сара и Соня Киперман. Сейчас артистка в браке с продюсером Константином Меладзе.

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