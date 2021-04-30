Великая суббота: народные традиции и обычаи

Узнайте, что можно и нужно делать в Великую субботу перед Пасхой по народным традициям

Великая Страстная суббота / Фото: Depositphotos

Великая или Страстная суббота в 2021 году выпадает на 1 мая. Что это за день, какие традиции и обычаи с ним связаны, что обязательно нужно сделать в Великую субботу накануне Пасхи, узнайте в нашей статье.

Великая суббота: значение праздника

Страстная суббота – это последний день Страстной седмицы, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад.

Также в Страстную субботу идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

Великая суббота: традиции празднования

В храмах на Великую субботу во время богослужений соединяются и скорбные, и праздничные черты. На литургии Страстной субботы священники переоблачаются из черных одеяний в белые в знак свершения главной тайны христианства – Воскресения Иисуса Христа и Его победы над смертью.

Традиционно после службы в этот же день происходит первое освящение пасхальных корзин с пасками, крашенками и другими угощениями. Однако в 2021 году в связи с объявленным в Украине карантином из-за угрозы распространения коронавируса прихожан просят воздержаться от посещения храмов, а оставаться дома и смотреть праздничные богослужения онлайн. По этой же причине святить пасхальные корзинки будут не в помещениях церквей, а на открытом воздухе.

Каждый год в Великую субботу накануне Пасхи в Иерусалиме происходит великое чудо православной церкви – схождение Благодатного огня. Затем этот священный огонь развозят по всем странам и храмам.

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В народе Великая суббота – это время радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы Иисуса над грехом и смертью.

Что можно и нельзя делать в Великую субботу по народным приметам

В этот день нельзя заниматься тяжелым и грязным трудом, а также серьезной домашней работой. Зато идут активные приготовления к Пасхе: можно печь паски и красить яйца.

Страстная суббота – это последний день Великого поста, когда еще нельзя употреблять в пищу скоромные продукты, поэтому дегустация пасхальных угощений запрещена.

Если в воду для умывания положить свяченое яйцо, то это добавит здоровья и красоту.

Бодрствование в ночь с субботы на Пасху обещает благополучие и удачу во всем, а также избавляет от болезней.

А еще есть поверье, что в Великую субботу нельзя никому отказывать в просьбах.

Смотрите видео богослужения в Страстную пятницу в Киеве:

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