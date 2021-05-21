Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

Фото: instagram.com/claire_magic_help/, instagram.com/heeeres_marty/ / Фото: Инстаграм
А почему бы и нет? Почему не узнать, какую специю нужно брать при приготовлении еды конкретному знаку зодиака? Мы рассказывали, какую пиццу советуют звезды каждому из нас, теперь поговорим о специях. Возможно, теперь вы будете знать, какую больше и какую меньше нужно добавлять в вашу еду.
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Овен
Овны предпочитают перец чили, это их специя, фото: instagram.com/verao.ra/ / Фото: Инстаграм
Овны предпочитают перец чили, это их специя, фото: instagram.com/verao.ra/ / Фото: Инстаграм
Управляемый агрессивным Марсом, огненный знак Овна предпочитает "агрессивную" пищу. То есть ту, которая пылает во рту. Поэтому выбирайте чили и другие виды перца. А еще – чеснок и горчицу.
Телец
Тельцы любят аромат ванили / Фото: Depositphotos
Телец обычно предпочитает сладкую пищу. Может быть, это потому, что Тельцы, управляемые Венерой, богиней и планетой любви? Телец также считается гурманом зодиака, поэтому он идеальный дегустатор еды или сомелье. Любимые специи и приправы Тельцов: ваниль, корица, кардамон, пажитник, можжевельник, кетчуп (томатный соус).
Близнецы
Имбирь – идеальная приправа для Близнецов / Фото: Depositphotos
Близнецы обожают попробовать все, что может предложить кухня – не в больших количествах, как Телец, а для удовольствия вкуса. Они часто меняют свои пищевые предпочтения, но обычно предпочитают смешанные и сложные специи, такие как карри, которая представляет собой сложную комбинацию специй или трав, кориандр, тмин, куркума и острый перец чили. Хороши для Близнецов также ваниль, имбирь, соленые огурцы и зелень.
Рак
Раки любят родные специи, поэтому часто выбирают соль / Фото: Pinterest
Рак обычно предпочитает домашнюю еду и традиционные специи родной страны. Итак, украинский Рак выберет нашу соль, черный перец, укроп, петрушки и чеснок. С родными специями и еда становится вкусней.
Лев
Для Львов идеальная специя – чеснок / Фото: Pexels
Лев любит огненные вкусы, деликатесы, обжигающие язык. Поэтому рекомендации такие: соус чили, кайенский перец, а также чеснок, смесь перцев.
Дева
Девы выбирают мяту, это лучшая для них специя / Фото: Pixabay
Рассудительная Дева берет на себя ответственность за собственное здоровье, поэтому предпочитает полезные и натуральные специи, которые еще и поддерживают организм. Лучшие специи для Девы: можжевельник, душистый перец, мята, ваниль, корица, петрушка, розмарин, зелень.
Весы
Для Весов хороша сладкая и ароматная ваниль / Фото: Pixabay
Весы – гармонизаторы, всегда старающиеся уравновесить противоположности, в том числе и на кухне. Итак, рожденные под этим знаком предпочитают можжевельник, одновременно сладкий и горький, или хрен, одновременно сладкий и пряный. Некоторые Весы также любят сладкие специи, такие как корица, ваниль, гвоздика или семена фенхеля.
Скорпион
Розмарин – это частый и правильный выбор для Скорпионов / Фото: Pixabay
Розмарин – это частый и правильный выбор для Скорпионов / Фото: Pixabay
Скорпион – знак крайностей, ищущих сильных ароматов и вкусов: самый кислый сорт лимона, самый острый перец в мире, сильный вкус чеснока, пажитника, розмарина или шалфея. Приправы для Скорпиона: карри, корица, ваниль, базилик.
Стрелец
Экзотический шафран – одна из лучших специй для Стрельцов, фото: іnstagram.com/farahnooshzafran/ / Фото: Инстаграм
Стрелец, в отличие от Рака, любит экзотические специи, приправы и травы. Это может быть шафран, можжевельник, сушеные семена различных диких растений или сайгонская корица, важный ингредиент вьетнамской кухни.
Козерог
Лучшая приправа для Козерога – гвоздика / Фото: Pixabay
Лучшая приправа для Козерога – гвоздика / Фото: Pixabay
Козерог предпочитает сухие травы. В этом списке есть орегано, розмарин, майоран, лавровый лист, тимьян, гвоздика. Некоторые Козероги любят соленую пищу, поэтому выбирают различные ее виды.
Водолей
Водолею нужно выбирать смесь всевозможных специй, фото: іnstagram.com/alla_vologzhanina_writer/ / Фото: Инстаграм
Водолею нужно выбирать смесь всевозможных специй, фото: іnstagram.com/alla_vologzhanina_writer/ / Фото: Инстаграм
Водолей – новатор и креативщик, поэтому всегда любит открывать новые специи и смешивать их. Звезды предлагают такую смесь – перец, гвоздика, мускатный орех и имбирь. Но независимый Водолей, конечно же, может проигнорировать это и создать свой личный микс специй. Лучшие приправы для этого знака – мята, ваниль, хрен, корица, анис.
Рыбы
Для Рыб идеальны соусы и жидкие специи, например, бальзамический уксус / Фото: Depositphotos
Рыбы высоко ценят жидкие специи, такие как бальзамический уксус, лимонный сок и различные соусы. Это неудивительно, потому что Рыбы обычно не едят слишком много, но много пьют.
По материалам: Тarot-astrology.co.uk.
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