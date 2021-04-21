В Великобритании запретили использовать визуализацию каннабиса на алкоголе

Portman Group – орган по вопросам социальной ответственности и контроля за алкоголем Великобритании на официальном сайте сообщил о новых указаниях относительно наименования, упаковки и продвижения алкогольных продуктов с каннабидиолом (КБД).
Сообщают, что их нововведение мотивировано популярным использованием КБД и некорректным позиционированием вещества в концепции напитка.
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Отныне запрещено использовать изображения и текстовые надписи, которые вызывают ассоциации с каннабисом (или другим запрещенным наркотиком) у потребителей. Упоминание КБД в составе напитка позволяют, но не рекомендуют делать на нем акцент в позиционировании продукта.
Руководство отметило, что использование вещества в алкоголе стало тенденцией. Также они получили жалобу на джин Colorado High с КБД, который противоречил требованиям упомянутым выше.
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