В Украине стали популярными СПА-салоны для собак: сколько стоит такое удовольствие

Грумер говорит, что собакам очень нравятся такие процедуры – они расслабляются, а их кожа – омолаживается

В Украине стали популярными СПА-салоны для собак / Фото: Pexels

Лечебные массажи с добавлением натуральных масел, витаминные маски для кожи и ванны с озоном и ионами серебра. И все это для собак! Сначала в США и Европе, а теперь и в Украина огромную популярность приобретают СПА-салоны для животных. Некие санатории на несколько часов. Сколько стоит собачье СПА – далее в материале.

Как происходят СПА-процедуры для собак

По словам мастера по грумингу Галины Мустафаевой, озон способствует всасыванию и впитыванию всех веществ. После мытья шампунем, собаке наносят обновляющую, лечебную маску для кожи и шерсти. Это обязательные процедуры перед купанием в озоновой ванной.

Грумер говорит, что собакам очень нравится такая процедура. Теплая вода бурлит и клокочет, а гидромассаж расслабляет мышцы. После процедур в этой ванне кожа у собак омолаживается, восстанавливается и улучшается кровообращение, а разноцветный свет лечит от инфекций.

Чем полезны СПА-процедуры для собак

Озон расширяет поры, говорит грумер. В них попадает кислород, минералы и витамины, которые содержат в себе травы, которые являются антибактериальными, противовирусными, заживляющими и антигельминтными.

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Синий свет действует на грибки, зеленый на иммунитет, желтый свет противовоспалительный, противостафилококковый.

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Плещутся собаки в таких ваннах по полчаса. Добавляют в воду еще и серебро. Оно с помощью озона усиливает действия всех противовоспалительных и иммунорегилирующих препаратов.

Зачем нужны СПА-процедуры собакам

Финальный штрих – сушка феном и расчесывание. Такие СПА-процедуры в Азии и Америке ветеринары делают каждой домашней собаке. В природе животные сами себя лечат: вываливаются в траве, в песке или грязи.

У домашних псов из-за неправильного ухода шерсть чахнет и появляются болезни кожи. Поэтому искупать в ванне с озоном своего любимца надо хоть несколько раз в год. Стоит процедура от 100 гривен.

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