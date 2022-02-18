В Украине появился первый онлайн-театр. Как и где смотреть постановки

В Украине появился первый онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресс-служба, pixabay.com

Пока одни украинцы массово и не раздумывая летят кто куда, другие – спокойно сидят в родной стране и наслаждаются маленькими рутинными радостями: кофе с друзьями, прогулками с собаками, кино и театрами на выходных. А теперь еще появилась отличная новость – в феврале в Украине запустилась первая театральная стриминговая платформа DRAMOX с самым большим репертуаром качественных видеоверсий спектаклей в постановке лучших украинских театров. А это значит, что теперь любой желающий, вне зависимости от места пребывания, сможет наслаждаться представлениями известных украинских и мировых театров у себя дома.

Онлайн-театр DRAMOX вмещает в себе самую большую коллекцию украинского театрального контента. На сегодняшний день доступны для просмотра десятки представлений в постановке 18 театров, среди которых Львовская Национальная опера, Театр им. Леси Украинки, Театр 360 градусов, Театр на левом берегу, Одесский драматический театр им. Василька, театры "КРЫША", "Золотые ворота", "Прекрасные цветы", "Актер" и другие. Кроме того, есть спектакли 15-ти мировых театров с субтитрами на украинском языке.

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В Украине появился первый онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресс-служба

Основатели обещают, что украинский репертуар будет постоянно расширяться – раз в две недели будут добавляться новые спектакли театров со всей страны. Партнером DRAMOX в Украине стал арт-проект "Театр 360 градусов".

Когда нам написали с самой крутой мировой платформы DRAMOX и сообщили, что мы в "Театр 360 градусов" снимаем театр так, как еще никто до нас не снимал – я поняла, что они наши единомышленники, партнеры и люди с общими ценностями. Я безгранично радуюсь, что теперь эта платформа есть в Украине, там есть украинские представления рядом с мировыми театральными хитами.

– рассказала соучредительница и продюсер "Театр 360 градусов" Даша Малахова.

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Даша Малахова и Наталья Чижова / Фото: пресс-служба

Онлайн-театр работает по такой схеме: месячная подписка стоит 299 гривен, а годовая – 2990 гривен.

Просматривая представления украинских театров на DRAMOX, вы не просто получаете удовольствие, но и поддерживаете украинскую культуру, поскольку 50% абонплаты направляются театрам, творцам и актерам. При желании, можно поддержать конкретный театр непосредственно с помощью взносов. Например, в Чехии примерно за 1 год с момента запуска платформа собрала полмиллиона евро для театров страны.

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В Украине появился первый онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресс-служба

В непростые для нашей страны времена учредители проекта решили поддержать украинскую культуру, поэтому направят 100% средств, полученных от пересмотра украинских и мировых представлений в первые 2 месяца в украинские театры.

Презентация DRAMOX в Украине прошла 17 февраля в кинотеатре "Жовтень", гостями стали представители украинского театрального сообщества – театральные деятели, менеджмент столичных театров.

В Украине появился первый онлайн-театр DRAMOX / Фото: пресс-служба

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