В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

В начале финала первого сезона гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" появился неизвестный прежде персонаж – Рак. Звезда, которая пряталась в этом костюме, заявила, что не нуждается в представлении, а ее имя стоит на ровне с Ларой Фабиан и Аллой Пугачевой.

Отметим, что еще во время подсказки звездный детектив Оля Полякова угадала звезду. Но после выступления были и другие предположения: Дима Монатик, Ани Лорак, Виктор Павлик.

Владимир Остапчук и Рак / Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко спросил у Рака, снимались ли они вместе в новогоднем мюзикле, на что тот ответил неоднозначно: "Может нет, а может да".

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Когда Рак снял маску, звездные детективы и зрители шоу были в шоке. Ведь это была Ирина Билык!

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Ирина Билык / Фото: телеканал "Украина"

"Я всегда мечтала из красавицы превратиться в чудовище", – призналась артистка в эфире гипершоу "Маска".

Оля Полякова отметила, что Билык была очень непредсказуемой, ведь ей удалось изменить голос и заставить всех думать, что в костюме мужчина.

"В такое чудовище залезла, Ира, которая любит все время быть в локонах", – прокомментировала Полякова.

Напомним, что ранее на шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову.